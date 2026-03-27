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Linet Puente revela cómo confirmó la INFIDELIDAD del padre de su hijo

La conductora de “Ventaneando” confirmó que su ex era infiel al revisar mensajes de su celular.

Marzo 26, 2026 • 
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Linet Puente relató cómo supo de la infidelidad de su ex

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Desde hace tiempo se sabe que Linet Puente ha sacado adelante a su hijo sola, luego de la separación con el padre del niño tras una situación de infidelidad. La conductora de “Ventaneando” habló del tema esta semana, y relató cómo se dio cuenta de la traición.

En una emisión especial que los conductores de “Ventaneando” realizan en su canal de YouTube, el tema era la infidelidad, y Linet Puente recordó lo que pasó con Carlos Luis Galán, a quien también ha señalado por no cumplir con el pago de pensión alimenticia.

“Es que son bien tontos, me tomó tres días darme cuenta”, relató Linet Puente. “Ya tenía días sintiéndolo raro cuando llegaba a casa, no regresaba a tiempo, pasaba mucho tiempo de más en la oficina, pero le acababan de dar un puesto importante, una dirección y yo entendía”.

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Linet Puente comenzó a notar situaciones fuera de lo común, y en un viaje que realizaron a Estados Unidos para ir con su suegra, él se quedó dormido y ella, admite, actuó de forma tóxica al revisarle el celular.

“Y chan chan chan... el que busca encuentra; fue difícil, me metí y encontré: ‘es que te voy a extrañar, qué voy a hacer ahora que te vayas a Estados Unidos, solo pienso en ti, gracias por una noche maravillosa la de ayer’”, recordó Puente haber leído en la conversación de su entonces pareja con otra mujer.

“Lo desperté y le dije: ‘me estás poniendo el cuerno, lo estoy viendo, me estás poniendo el cuerno’”.

Comenzó una guerra por el celular en la que él la persiguió por toda la casa: “hubo un momento en el que me jaló de la sudadera, me decía: ‘estás loca’”.

Linet recuerda que regresó con su hijo al día siguiente y la separación comenzó. Además, él negó siempre todo. Sin embargo, un par de meses después, él confirmó su romance con otra mujer.

Lo cierto es que Linet Puente sabía que no perdonaría una infidelidad. Y pese a que le dio oportunidad de explicarle por qué la había traicionado, él se justificó diciendo que ella lo había desatendido.

Lamentablemente, en esas pláticas Linet Puente se dio cuenta de que la relación estaba rota y sin posibilidad de arreglarla.

“Cuando me di cuenta de que él ya no quería estar conmigo, fue mejor decir adiós”.

Linet Puente vive en CDMX, y mencionó que Galán vive en Dallas, Texas, y que ni por equivocación ha buscado hacerse cargo de su hijo, por ello “como madres, es nuestra obligación exigirles a los padres que se hagan responsables”, por lo que estaría emprendiendo acciones legales.

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La conductora de ‘Ventaneando’ demandará a su ex.

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linet puente infidelidad Ventanenando
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