Suscríbete
Famosos

Sale a la luz la verdadera razón por la que Lupita Villalobos está en crisis con su marido

La creadora de contenido respondió a las versiones de que su esposo cometió una infidelidad

Marzo 22, 2026 • 
Alejandro Flores
lupita villalobos.jpg

Lupita Villalobos fue a una boda este fin de semana

Instagram

Lupita Villalobos no solamente se prepara para su pelea contra Kim Shantal, también está está en un duro proceso emocional.

La creadora de contenido que se hizo popular por su carácter espontáneo y su sentido del humor marcado por la ironía enfrenta ahora una crisis de pareja.
Sin embargo, niega que el motivo sea una infidelidad de parte de su todavía marido. Lupita y Juan Luis todavía no llevan ni un año de casados, ya que su boda fue el 29 de agosto de 2025 pero su noviazgo comenzó desde 2023, año en el que también anunciaron su compromiso.
TE RECOMENDAMOS: Freddy Ortega habla del éxito, familia, humor y su inspirador libro en TVyNovelas El Pódcast
El marido de la creadora de contenido es español pero pocas cosas se saben de su vida. Lupita, de hecho, solamente se refiere a él como Juan.
Este fin de semana comenzaron a circular versiones de que estaban separados debido a una infidelidad de parte de él.
Este rumor creció cuando Lupita compartió fotos de la boda del creador de contenido untalFredo, a la que acudió en compañía de una amiga, con la que compartió algunas fotos en sus historias de Instagram.

¿Cuál es la verdad detrás de la crisis de Lupita Villalobos con su marido?

Ante la viralidad dela supuesta infidelidad de Juan Luis, Lupita Villalobos decidió hacer una declaración oficial.

“Despierto y veo el internet y resulta que “me fueron infiel”. ¿Qué? ¡Claro que no! Juan no me ha sido infiel, tranquilos”.

Lupita Villalobos hizo la declaración junto con una foto en la que aparece sonriendo y todavía en el lugar donde fue la boda de untalFredo.

Todo sobre “Juego de voces: Hermanos y Rivales”
Ángelica-Vale.jpg
Famosos
Angélica Vale vuelve a ‘Juego de voces’ donde inició su proceso de DIVORCIO hace un año
Fue a finales de 2024 cuando se filtró el acta que pondría fin al matrimonio de la actriz y Otto Padrón.
Febrero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juego de voces.jpg
Famosos
Juego de Voces: quiénes son los hermanos que compiten y a qué equipo pertenecen
El programa, conducido por Angélica Vale, comienza este domingo 22 de marzo
Marzo 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica-vale-juego-voces-.jpg
Famosos
Angélica Vale reconstruye su vida, sus hijos son su fuerza y en “Juego de voces” es la reina de la pantalla
Tras su divorcio y meses difíciles, Angélica Vale encuentra su terapia en el escenario.
Marzo 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
juego-de-voces-elenco-.jpg
Famosos
Juego de voces 2026: ‘Hermanos y rivales’... De qué trata la competencia conducida por Angélica Vale
Rivalidad familiar en el escenario conquistará la pantalla cada domingo.
Marzo 20, 2026
 · 
Nayib Canaán

La creadora de contenido reveló, sin embargo, que la crisis es cierta y que por ahora están distanciados.

“Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación pero no tiene nada que ver con infidelidad o engaños”.

Villalobos terminó su declaración con un enunciado hipotético para demostrar que las versiones de infidelidad son falsas.

"¿Ustedes creen que si me hubiera sido infiel yo estaría tan tranquila?”.

lupita villalobos (1).jpg

Pidió a sus fans y a sus haters, por tanto, que se detenga esta mentira.

Lupita Villalobos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ACTOR RBD SENTENCIA.jpg
Famosos
¿Qué sabe la Fiscalía del segundo caso de VI0LACIÓN del actor de RBD?
Marzo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos.jpg
Famosos
Habitantes de La Casa de los Famosos planean boicot contra ¡La Casa de los Famosos!
Marzo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlostorres.jpg
Famosos
La misteriosa desaparición de Carlos Torres, protagonista de “La hija del jardinero”
Marzo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
raquel-bigorra-menopausia.jpg
Famosos
Raquel Bigorra visibiliza la menopausia, sus síntomas y batallas: “Me cayó con todo”
Marzo 21, 2026
 · 
Grisel Vaca
cecilia tijerina.jpg
Telenovelas
¿Por qué corrieron a Cecilia Tijerina de la telenovela que la lanzaría al estrellato en Televisa?
La actriz cuenta el incidente que provocó su enojo en contra del director de aquel melodrama
Marzo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
octavio-ocana-1200x675.jpg
Famosos
Caso Octavio Ocaña: Nuevo revés favorece a uno de los imputados por el homic1dio
El abogado de la familia Ocaña lamenta que pueda suceder esto con un juez.
Marzo 21, 2026
 · 
TVyNovelas
sara-angel.jpg
Famosos
Ella es Sara Ángel, la hija de Priscila Ángel y Gustavo Ángel “El Temerario” que quiere triunfar como cantante
Forja su camino en la música, más allá del apellido y el legado familiar.
Marzo 21, 2026
 · 
Grisel Vaca
scarlet-gruber---.jpg
Famosos
Scarlet Gruber, villana de ‘Dominica Montero’, creció entre foros y libretos: Su mamá es una estrella de las telenovelas
Todos aclaman su presencia escénica, pero pocos saben que detrás de su formación se encuentra una querida actriz que fue una estrella en Venezuela
Marzo 21, 2026
 · 
Nayib Canaán