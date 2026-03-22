Sale a la luz la verdadera razón por la que Lupita Villalobos está en crisis con su marido

Lupita Villalobos no solamente se prepara para su pelea contra Kim Shantal, también está está en un duro proceso emocional.

La creadora de contenido que se hizo popular por su carácter espontáneo y su sentido del humor marcado por la ironía enfrenta ahora una crisis de pareja.

Sin embargo, niega que el motivo sea una infidelidad de parte de su todavía marido. Lupita y Juan Luis todavía no llevan ni un año de casados, ya que su boda fue el 29 de agosto de 2025 pero su noviazgo comenzó desde 2023, año en el que también anunciaron su compromiso.

TE RECOMENDAMOS: Freddy Ortega habla del éxito, familia, humor y su inspirador libro en TVyNovelas El Pódcast

El marido de la creadora de contenido es español pero pocas cosas se saben de su vida. Lupita, de hecho, solamente se refiere a él como Juan.

Este fin de semana comenzaron a circular versiones de que estaban separados debido a una infidelidad de parte de él.

Este rumor creció cuando Lupita compartió fotos de la boda del creador de contenido untalFredo, a la que acudió en compañía de una amiga, con la que compartió algunas fotos en sus historias de Instagram.

¿Cuál es la verdad detrás de la crisis de Lupita Villalobos con su marido?

Ante la viralidad dela supuesta infidelidad de Juan Luis, Lupita Villalobos decidió hacer una declaración oficial.

“Despierto y veo el internet y resulta que “me fueron infiel”. ¿Qué? ¡Claro que no! Juan no me ha sido infiel, tranquilos”.

Lupita Villalobos hizo la declaración junto con una foto en la que aparece sonriendo y todavía en el lugar donde fue la boda de untalFredo.

La creadora de contenido reveló, sin embargo, que la crisis es cierta y que por ahora están distanciados.

“Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación pero no tiene nada que ver con infidelidad o engaños”.

Villalobos terminó su declaración con un enunciado hipotético para demostrar que las versiones de infidelidad son falsas.

"¿Ustedes creen que si me hubiera sido infiel yo estaría tan tranquila?”.

Pidió a sus fans y a sus haters, por tanto, que se detenga esta mentira.

