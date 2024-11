Ex conductor de HOY y Venga la Alegría intentó ser sobrecargo y fue rechazado: El Video

William Valdés, conocido por su paso por programas como Venga la Alegría y Hoy, ha experimentado un periodo de cambios y desafíos profesionales desde su salida de la pantalla chica.

En 2022, el conductor fue despedido del matutino de TV Azteca, una noticia que marcó el inicio de una etapa de búsqueda y reinvención en su carrera.

Luego de ser despedido, William expresó su gratitud hacia la empresa, aunque reconoció lo difícil de la situación. “Espero que me llegue una oportunidad próximamente”, comentó tras recibir la noticia. A pesar de las promesas de seguir siendo parte de Azteca, su vínculo con la televisora no continuó.

A inicios de 2023, el presentador decidió regresar a Miami, su ciudad natal, donde exploró opciones profesionales fuera del mundo del entretenimiento. Una de esas experiencias lo llevó a postularse como sobrecargo para American Airlines, una idea que surgió de su interés por “hacer algo diferente sin alejarse de sus sueños”.

El proceso y los retos como aspirante a sobrecargo

En su podcast, William compartió detalles de su postulación. Tras enviar su solicitud, fue contactado para una entrevista virtual y posteriormente invitado a una evaluación presencial en Dallas. “Fue emocionante ser seleccionado para la entrevista en persona”, relató.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado, y aunque no obtuvo el puesto, el conductor reflexionó sobre la experiencia con optimismo. “Me gustaría saber qué me faltó, pero hay que seguir adelante. No voy a dejar pasar ninguna oportunidad que se presente”, afirmó.

Altibajos en su trayectoria

Antes de llegar a Venga la Alegría, William tuvo una breve participación en Hoy, donde condujo secciones como El camioncito de HOY. Su paso por la televisión mexicana lo convirtió en una figura reconocida, pero también lo enfrentó a los altibajos de una carrera en los medios.

Actualmente, Valdés se dedica a su podcast, un espacio donde comparte vivencias personales y profesionales. Aunque su camino ha estado lleno de retos, William sigue buscando nuevas formas de mantenerse relevante en la industria y reinventarse.

Con una actitud perseverante, el conductor demuestra que está dispuesto a explorar diversas oportunidades mientras encuentra su próximo gran proyecto.