Famosos

Kiko Campos se disculpa con Sasha Sökol por normalizar abuso que vivió con Luis de Llano: “Me avergüenzo”

“No lo veíamos mal”, dijo el compositor de “Rueda mi mente”.

September 12, 2025 • 
MrPepe Rivero
kiko-campos-sasha-.jpg

Kiko Campos se disculpa con Sasha Sökol

Instagram, Edson Vázquez

Después de varios años desde que denunció a Luis de Llano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó por unanimidad la condena en contra del productor al probarse que cometió abuso sexual contra Sasha Sökol.

Esta sentencia no solo aplica al caso de Sasha, pues trasciende a otras víctimas al declararse la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores.

Luis De Llano tendrá que ofrecer una disculpa pública a Sasha, tomar un curso especializado en prevención de conductas de abuso sexual, y no podrá mencionar el nombre de Sökol, y reparará el daño mediante una compensación económica.

Mientras llega la disculpa de Luis, testigos ya se la ofrecieron a Sasha

Tal es el caso del compositor Kiko Campos, autor de “Rueda mi mente”, uno de los éxitos de Sasha. En entrevista con la prensa, sorprendió al mencionar una disculpa pública a Sasha Sokol, por no alertar y “normalizar” la relación con Luis de Llano.

“Es una cuestión bien seria. Yo también pido una disculpa, no nada más a Sasha, sino a toda esa generación en que vimos... se usaba, no era mal visto, o nosotros no lo veíamos como una falta grave”.

“En lo personal, me avergüenzo haber tenido esa actitud cuando era evidente que había una chiquita que tenía una relación fuera de lo común con un señor mayor. Yo siento vergüenza personal”.

“Me disculpo con Sasha por haber pasado esto por alto. Nos parecía cotidiano, normal, estuvimos mal todos, el mundo era otro, México ha cambiado y todos hemos cambiado. Fue un error de todos”, dijo Kiko Campos

“Sasha es una valiente, muy bien preparada, muy intelectual, y todo lo que hizo lo demuestra, su gran madurez”.

Hija de Kiko Campos vivió una situación similar

Kiko Campos es padre de Gloria Aura y de Nath Campos, quien acusó de abuso sexual al youtuber Ricardo González, conocido como Rix.

En septiembre de 2021, el youtuber, de manera voluntaria, se declaró culpable y manifestó su deseo de acogerse al procedimiento abreviado.

“Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años y dos meses. Sentencia que ha quedado firme”, dijo la abogada de Nath Campos, Mónica Peña.

Rix responde a Nath Campos

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
