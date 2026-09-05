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Eduardo Yáñez celebra que ganó juicio por supuesto robo a periodista Patricia Cuevas: “Se la pelaron”

La reportera lo acusaba de robarle el celular luego de un zafarrancho donde el actor se enojó cuando le preguntaron si se había convertido al cristianismo.

Septiembre 05, 2026 • 
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Patricia Cuevas y Eduardo Yáñez

José Luis Ramos

En el verano de 2024, durante un zafarrancho en una alfombra roja de una entrega de premios en el Teatro Centenario Coyoacán, Patricia Cuevas le preguntó a Eduardo Yáñez si había convertido su fe al cristianismo. Y es que un par de días antes, las redes sociales de un templo transmitieron imágenes del actor recibiendo a Cristo y leyendo la Biblia.

El actor se molestó y comenzó la trifulca. Eduardo tomó el celular de Patricia Cuevas mientras le decía a la periodista que “luego” se lo devolvería. Ella gritaba que se lo regresara en ese momento, pero no ocurrió. Llegaron autoridades y desde ese momento, Patricia Cuevas amagó con demandar para exigir respeto.

Así que la periodista denuncio a Eduardo Yáñez por la presunta comisión del delito de robo agravado. Durante este año se vieron las caras en los juzgados, y ahora, el actor celebra su victoria: “Contento porque ya se acabó. Es la tercer visita a la Corte, es lejos, el tráfico... y por el robo de un celular que no me robé, porque ya dijo el juez que no”.

“Pedían que estuviera yo 6 meses en la cárcel. Me parece de mentes verdaderamente enfermas”.

En declaraciones al programa “De primera mano”, Yáñez dijo: “Afortunadamente el fallo fue a mi favor, estoy en paz, estoy contento. No voy a tirar rollos de que ‘se hizo justicia’. Lo que me hace contento es que me zafé de ese rollo, a menos que apelen, pero es su bronca”.

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“Se le devolvió (el celular), pero no lo quiso recibir. En su ego pretendía que si no se lo daba yo, no lo aceptaba, después de que ella me golpeó con él. La percepción de la realidad está alterada, tanto de ella, como de las personas que la defienden.

“Fue algo fuera de órbita. Pedir 6 meses de cárcel por el robo de un celular que sabe que no se lo robé... Todo tiene un manejo más oscuro detrás pero se la pelaron”.

Eduardo Yáñez Robo
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