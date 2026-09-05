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Exhiben a los habitantes de La Casa de los Famosos hablando mal unos de otros pero ni así lo toman en serio

El Borrego Nava, Diego de Erice y Pablo Chagra explotaron contra los habitantes: “Solo Mariana, Gema y Karima se lo toman en serio”

Septiembre 04, 2026 • 
Alejandro Flores
frases la casa de los famosos.jpg

Nueva dinámica en LCDF

Captura LCDF

“No sé por qué no se lo toman en serio”, dijo el Borrego Nava cuando vio la reacción de los habitantes de La Casa de los Famosos ante la nueva dinámica.

La producción, en su intento por generar contenido entre los habitantes del reality show, enfrentó a los habitantes a sus propias frases. la mayoría de ellos han hablado mal a espaldas de otro habitante, por lo que en este nuevo ejercicio, se enteraron de quién lo hace y por qué.
Durante la dinámica, sin embargo, la reacción de la mayoría fue tan tibia que los panelistas de la gala Pablo Chagra y el Borrego Nava, explotaron contra ellos.
“No sé por qué hay tanto desinterés de su parte”.
“No lo toman en serio, no entran al juego; sólo Mariana y Gema se enfrentaron como deberían por las cosas que se dijeron”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Qué se dijeron los habitantes de La Casa de los Famosos?

Te presentamos a continuación las frases con las que fueron exhibidos:

  • “No va a venir una pend... en decadencia a decirme a mí que no valgo madre”. Lo dijo Gema sobre Mariana.

  • “Estoy en shock con Karina es muy hipócrita en serio”. Frase de Masad para Karina
  • Aquí los valores y la moral valieron... de una vez y si querías hacer algo te hubieras ido a un convento, te hubieras ido a encerrar a un asilo”. Se lo dijo Karina a Cynthia

  • “Tiene mal aliento, es chilito, le huele a caca su boca... Le huele la boca y no sabe tratar mujeres”. Lo dijo Flor Vigna a propósito de Ese Pérez.
  • “No le tengo como esa rabia que siento que le tengo a Klitbo; la señora está hue...”. Frase de Ese Pérez a Cynthia Klitbo

  • “Esta mujer es una huevona yo no me imagino a qué le huele la cola”. Lo dijo Cynthia Klitbo a propósito de Flor Vigna.
  • “Las emociones me pegan mucho, me quitan energía... o serán las arpías las que chupan energía, pueder ser”. Lo dijo Mariana sobre Gema
La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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