Exhiben a los habitantes de La Casa de los Famosos hablando mal unos de otros pero ni así lo toman en serio

“No sé por qué no se lo toman en serio”, dijo el Borrego Nava cuando vio la reacción de los habitantes de La Casa de los Famosos ante la nueva dinámica.

La producción, en su intento por generar contenido entre los habitantes del reality show, enfrentó a los habitantes a sus propias frases. la mayoría de ellos han hablado mal a espaldas de otro habitante, por lo que en este nuevo ejercicio, se enteraron de quién lo hace y por qué.

Durante la dinámica, sin embargo, la reacción de la mayoría fue tan tibia que los panelistas de la gala Pablo Chagra y el Borrego Nava, explotaron contra ellos.

“No sé por qué hay tanto desinterés de su parte”.

“No lo toman en serio, no entran al juego; sólo Mariana y Gema se enfrentaron como deberían por las cosas que se dijeron”.

¿Qué se dijeron los habitantes de La Casa de los Famosos?

Te presentamos a continuación las frases con las que fueron exhibidos:

“No va a venir una pend... en decadencia a decirme a mí que no valgo madre”. Lo dijo Gema sobre Mariana.

“Estoy en shock con Karina es muy hipócrita en serio”. Frase de Masad para Karina

Aquí los valores y la moral valieron... de una vez y si querías hacer algo te hubieras ido a un convento, te hubieras ido a encerrar a un asilo”. Se lo dijo Karina a Cynthia

“Tiene mal aliento, es chilito, le huele a caca su boca... Le huele la boca y no sabe tratar mujeres”. Lo dijo Flor Vigna a propósito de Ese Pérez.

“No le tengo como esa rabia que siento que le tengo a Klitbo; la señora está hue...”. Frase de Ese Pérez a Cynthia Klitbo