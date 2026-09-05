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Memo Schutz renuncia a la Salvación a cambio de presupuesto y deja campo libre a Masad y Karina; ¿quién ganó?

Memo fue duramente criticado por Diego de Erice: “es como entrar a la cancha y no querer meter goles”

Septiembre 04, 2026 • 
Alejandro Flores
reto de salvacion.jpg

Reto de salvación, 4 de septiembre

Captura LCDF

Masad Altamimi y Karina Torres compitieron por la salvación este 4 de septiembre en La Casa de los Famosos.

En principio, el duelo iba a ser con tres habitantes, pero Memo Schutz decidió renunciar a ese beneficio a cambio de que la producción le diera a los habitantes 20% más de dinero para las compras de alimentos esta semana.
La decisión provocó el enojo de los panelistas y conductores del reality, ya que consideraron que fue una actitud tibia.
“Memo insiste en no entrar al juego”, dijo el Borrego Nava en alusión a que el comentarista nunca ha querido tener un conflicto.
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Odalys Ramírez, conductora, incluso soltó: “Esto nos lleva a preguntarnos si Memo realmente quiere ganar”.
Diego de Erice le respondió lapidario:

“La respuesta es que no. Porque cuando les preguntamos si le interesaba el premio, Memo no alzó la mano. Es como entrar a la cancha y no querer meter goles”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Quién ganó la salvación este 4 de septiembre?

De modo que el duelo por la salvación quedó entre Masad y Karina, que jugaron el Duelo.
El ganador tiene el beneficio de salvar a alguno de los nominados.
Tras diez lanzamientos de pelotas hacia una base con envases de líquido limpiador, el ganador del duelo fue Masad Altamimi.
Masad entonces decidió salvar a Yahir, con quien ha mantenido una relación de amistad.
Los nominados quedaron entonces así:
Gema Garoa
Ese Pérez
Cynthia Klitbo
Memo Schutz
Flor Vigna

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Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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