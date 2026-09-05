Memo Schutz renuncia a la Salvación a cambio de presupuesto y deja campo libre a Masad y Karina; ¿quién ganó?

Masad Altamimi y Karina Torres compitieron por la salvación este 4 de septiembre en La Casa de los Famosos.

En principio, el duelo iba a ser con tres habitantes, pero Memo Schutz decidió renunciar a ese beneficio a cambio de que la producción le diera a los habitantes 20% más de dinero para las compras de alimentos esta semana.

La decisión provocó el enojo de los panelistas y conductores del reality, ya que consideraron que fue una actitud tibia.

“Memo insiste en no entrar al juego”, dijo el Borrego Nava en alusión a que el comentarista nunca ha querido tener un conflicto.

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Odalys Ramírez, conductora, incluso soltó: “Esto nos lleva a preguntarnos si Memo realmente quiere ganar”.

Diego de Erice le respondió lapidario:

“La respuesta es que no. Porque cuando les preguntamos si le interesaba el premio, Memo no alzó la mano. Es como entrar a la cancha y no querer meter goles”.

¿Quién ganó la salvación este 4 de septiembre?

De modo que el duelo por la salvación quedó entre Masad y Karina, que jugaron el Duelo.

El ganador tiene el beneficio de salvar a alguno de los nominados.

Tras diez lanzamientos de pelotas hacia una base con envases de líquido limpiador, el ganador del duelo fue Masad Altamimi.

Masad entonces decidió salvar a Yahir, con quien ha mantenido una relación de amistad.

Los nominados quedaron entonces así:

Gema Garoa

Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Memo Schutz

Flor Vigna