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Tras reaparecer en televisión; Yolanda Andrade tiene nueva recaída

Su amigo, el campeón de boxeo Julio César Chávez, reveló su estado de salud

Septiembre 04, 2026 • 
Alejandro Flores
yolanda andrade (7).jpg

Yolanda Andrade

Instagram

Yolanda Andrade emocionó hasta las lágrimas a Montserrat Oliver esta semana, cuando apareció de sorpresa en el foro de Montse y Joe.

Este programa es conducido por ambas desde el año 2000, pero las apariciones de Yolanda se han hecho cada vez más esporádicas desde que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica hace tres años.
Esta enfermedad ha mermado el físico de Andrade de manera irreversible pero gracias a varios tratamientos y terapias, ha conseguido tener momentos luminosos para hacer apariciones públicas.
La más reciente fue su presencia en Montse y Joe de esta semana, en el que estuvo de invitado Arath de la Torre.
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¿Qué dijo Julio César Chávez de la salud de Yolanda Andrade?

Pero todo el entusiasmo que generó, dio paso nuevamente a otro momento de crisis.
Este jueves, Julio César Chávez presentó el documental producido por ViX en el que muestra aspectos poco conocidos de su vida profesional, personal y hasta emocional.

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El campeón mundial esperaba la presencia de Yolanda Andrade, quien es su amiga entrañable desde hace poco más de tres décadas y a quien, además, ha ayudado y apoyado para superar sus adicciones en el pasado y recuperar su salud en el presente.

“Ella iba a venir pero ¿sabes? se sintió mal y no pudo salir de su casa”

Yolanda Andrade Julio César Chávez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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