Brianda Deyanara sueña con ser estrella de las telenovelas en Televisa tras La Casa de los Famosos Mx

Para quienes todavía no conocían a Brianda Deyanara basta decir que llegó a La casa de los famosos México con una comunidad digital de dimensiones gigantescas. La tijuanense es una de las creadoras de contenido más populares de México y actualmente encabeza el grupo de habitantes con mayor número de seguidores al sumar sus distintas plataformas. En TikTok supera los 35 millones y en Instagram rebasa los 13 millones, cifras que ayudan a entender el peso que tiene en el mundo digital.

Pero detrás de esos números hay una joven que comenzó su historia mucho antes de convertirse en una celebridad de internet. Brianda Deyanara Moreno Guerrero nació en Tijuana, Baja California, estudió Ciencias de la Comunicación y también se preparó en modelaje. Su entrada al mundo de los contenidos ocurrió de manera casi orgánica: primero recibió la oportunidad de participar como modelo en unos videos y, después, comenzó a crear sus propios contenidos.

Con el tiempo, el humor, los videos de baile, la moda y el estilo de vida se convirtieron en parte de una fórmula que la llevó a conquistar a millones de personas. También tuvo un acercamiento con la televisión y formó parte de proyectos de Telehit, una experiencia que le permitió descubrir que las cámaras no eran un territorio desconocido para ella.

Ahora, sin embargo, su participación en LCDLF México representa un desafío completamente distinto. Ya no se trata de decidir qué contenido publicar o qué imagen mostrar ante sus seguidores, ahora vive una convivencia permanente, frente a las cámaras y junto a personalidades con historias, temperamentos y formas de pensar muy diferentes. Y Brianda reconoce que eso le provoca miedo. “Muchos, todos los que te puedas imaginar. Tengo miedo a la convivencia, a la limpieza, a la funa, a las críticas... ¡A todo! Tengo muchísimos miedos, pero también mucha emoción”, nos confesó antes de ingresar al reality.

Brianda entró a la competencia sin un libreto personal. “No tengo estrategias de nada, porque pienso que estando ahí todo cambia. Entonces, no tengo ni estrategias ni alianzas, nada, nada, nada. Simplemente voy a fluir y que pase lo que tenga que pasar”, explicó.

Esa decisión también tiene que ver con su personalidad. Ella misma reconoce que puede ser dócil o explosiva, dependiendo de las circunstancias y de su estado de ánimo. “Soy un ser humano con polos opuestos dentro de mí, un ser humano dual que tiene cosas buenas y malas”, aseguró. Precisamente esa parte menos controlada de su personalidad es la que el público está descubriendo en el reality.

Brianda tiene sueños: incluido ser estrella de telenovelas en Televisa

Aunque Brianda ha construido una carrera sólida en internet, hay un sueño que todavía conserva: convertirse en actriz. “Me hubiera encantado ser una actriz así de Televisa en su momento, de telenovela, superestrella. Claro, me hubiera encantado”, admite.

Hoy ese deseo ya no parece tan lejano. La enorme exposición que le proporciona LCDLF México puede convertirse en una nueva plataforma para demostrar que tiene inquietudes artísticas más allá de las redes sociales. “Siempre se vale soñar”, dice Brianda cuando habla de la posibilidad de convertirse en actriz.

Y tiene claro que su paso por el reality puede abrirle puertas. “La casa de los famosos tiene algo: te da una exposición muy, muy grande. Entonces, yo creo que después de aquí vienen muchos sueños que cumplir, si el público me lo permite”, afirma. Por eso, mientras millones de espectadores conocen su lado más personal dentro de La casa, Brianda también está construyendo el puente hacia su siguiente objetivo: demostrar que puede conquistar la ficción.