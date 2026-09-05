El corral ya huele a escándalo... ¿Dónde se verá el 24/7 de La Granja VIP y quiénes son los participantes?

Este domingo 6 de septiembre, La Granja VIP vuelva a abrir sus puertas y TV Azteca ha comenzado a revelar a las celebridades que se enfrentarán a una convivencia muy distinta a la que acostumbran: sin lujos, con animales, labores del campo, nominaciones y, sobre todo, 20 personalidades (cuatro más que en la primera edición) que tendrán que aprender a soportarse bajo el mismo techo.

Y si algo llama la atención de esta segunda temporada es precisamente el elenco. Hay nombres que no necesitan demasiado tiempo para convertirse en noticia: Niurka Marcos, Carlos Trejo, Kenny Avilés, La Bebeshita e Ivonne Montero son algunas de las figuras que ya tienen su lugar asegurado y que llegan con historias, carácter y experiencia suficiente para hacer que cualquier conversación pueda terminar en polémica.

Durante la conferencia de prensa para anunciar La Granja VIP, fue confirmada Manelyk González. Ella ya tiene pleito previo con Niurka Marcos, y ambas estuvieron en La Casa de los Famosos de Telemundo para Estados Unidos. El corral ya huele a escándalo.

¿Quiénes son los críticos de La Granja VIP 2026?

Tal como la primera temporada, los conductores de La Granja VIP son Adal Ramones y Kristal Silva. Además, Mallezaa volverá a ser la conductora digital.

En cuanto al panel de críticos, vuelven Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente... y, sorpresivamente se unió al equipo de críticos Alfredo Adame ‘El Golden Boy’.

El reality tiene actividades diarias que definen el rumbo de la competencia:

Lunes: El Capataz

Martes: El Duelo

Miércoles: La Asamblea

Domingo: La Gala

Jurado de La Granja VIP 2026 Octavio Lazcano

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP 2026?

La lista completa de participantes de La Granja VIP incluye a:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevin Contreras ‘Bicolor’

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis ‘Bebeshita’

Abigail Pak ‘La Coreañera’

Natalia Alcocer

Manelyk González

Cuatro granjeros más serán confirmados el domingo 6 de septiembre durante el estreno. Se rumora que serán Pablo Montero, Julio Camejo, Azalia y Kimberly La Más Preciosa.

¿Dónde ver el 24/7 de La Granja VIP 2026?

Tal como en 2025, habrá dos semanas gratuitas de transmisión en YouTube antes de trasladar la señal completa a Disney+. De hecho, ya hay una transmisión programada en el canal oficial de YouTube del La Granja VIP que lleva por nombre “PRESAVE: EXPERIENCIA 24/7 EN VIVO”.

Sin embargo, todo el reality show se podrá disfrutar en Disney+, que ya cuenta con una página específica para el 24/7 de La Granja VIP 2, por lo que la plataforma de streaming es la opción oficial para seguir el escandaloso corral.

La esencia del programa, cuyo nombre original es The Farm y fue creado por la productora sueca Strix, es sacar a las celebridades de su zona de confort. Los participantes tendrán que realizar labores propias de una granja y aprender a convivir con animales y compañeros que, en algunos casos, pueden tener personalidades completamente opuestas a las suyas.

La producción ha adelantado que esta segunda edición será “doblemente animal”, aumentando las exigencias y llevando a los famosos a enfrentarse a nuevas pruebas. Pero probablemente el mayor reto no sea limpiar un establo o cuidar a los animales. Será convivir.