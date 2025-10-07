Doña Alegría le remodela habitación a Aldo con intercambios y mientras él seguía encerrado en ‘La Casa’

“¡Ganamos! Ahí está solito en la casa va a apagar las luces. ¡Apágala! Eres un crack. Es tuyo”.

La familia de Aldo de Nigris, particularmente Poncho y la señora Leticia Guajardo, mejor conocida como ‘Doña Alegría’, se mantuvieron al pendiente en cada paso del joven al interior de ‘La Casa de Los Famosos México’.

Para la final del reality, los De Nigris organizaron dos festejos, Poncho se reunió con amigos y familiares en un sitio al aire libre donde había una pantalla gigante para conocer quien sería el ganador del show. Por su parte, ‘Doña Alegría’ estaba con más seguidores de Aldo en un salón y donde se le pudo ver en un segundo piso festejando tras el triunfo del regio.

La noche del domingo 5 de octubre, Aldo se convirtió en ganador de los 4 millones de pesos que ofreció el reality a uno de los 15 participantes que entraron a la tercera temporada del programa. Sin embargo, trascendió que sólo podrá disponer de aproximadamente 2 millones 600 mil pesos por los impuestos que debe reportar al SAT.

Los De Nigris fueron tendencia en muchos momentos por hablar o actuar de más durante la participación de Aldo en ‘La Casa de Los Famosos México’.

A Poncho se le criticó en redes sociales por apropiarse del triunfo de Aldo. Y es que desde que se anunció al ganador estalló de emoción y lágrimas, levantándose de su asiento para gritar: “¡Ganamos! Ahí está solito en la casa va a apagar las luces. ¡Apágala! Eres un crack. Es tuyo. El ganador de la tercer temporada, sin ser conductor, actor, ni nada… Ahí está el gran corazón de Aldo. Para todos los que no creían, a los que no creían en la estrategia (…) Los buenos siempre ganan”.

Y a ‘Doña Alegría’ se le señaló, pues días antes de conocer la victoria de Aldo, ya le había remodelado su habitación con intercambios comerciales.

“Les presento cómo va quedando el cuarto de Aldito. Todavía faltan unos detalles, pero ya casi está listo. Pusieron mármol (en la pared), que se ve padrísimo, y el lamdrin. Hicimos combinaciones para que se vea viera más luz y sí, luce muchísimo más”, explicó la señora Guajardo en un video que compartió en sus rede sociales.

También agradeció a la tienda de diseño de interiores y promovió los precios bajos del negocio, invitando a que más personas acudan a comprar.

Además, días antes consiguió que otro establecimiento le regalara una motocicleta a Aldo.

Facundo pone en su lugar a los De Nigris

Otro de los habitantes que había hablado de la familia De Nigris por su injerencia en la carrera de Aldo fue Facundo. En su expulsión del reality, el conductor se expresó sobre las polémicas que provocan.

Al cuestionar a Facundo sobre los ataques a Wendy Guevara o Mariana Botas por parte de los De Nigris, dijo tajante: “Esa familia vive de eso, está bien que se aferren a la fama porque talento no veo mucho, entonces que se aferren cómo puedan porque es lo único que les da de qué hablar”, sentenció.

Y siguió con su opinión sobre el tipo de contenido que genera la familia De Nigris.

“Yo entiendo que para ellos es parte del show, pero creo que cada quien da lo que tiene dentro de sí mismo, si tú eres una mier*a de humano, lo que vas a aventar es pura mier*a. Si tú eres un güey chido, pues vas a aventar cosas chidas. Yo lo que me doy cuenta es que por ese lado salen puras cosas negativas, entonces, sólo me doy cuenta que no han sido gente muy feliz y tienen que descargar su frustración con otras personas, pero la única forma de cambiar eso es enviándoles buenas vibras tratando de que sean felices”, finalizó.

Aldo quería compartir su premio con Abelito

Aldo de Nigris, el ganador de ‘La Casa de los Famosos’ en su tercera temporada, todavía no salía de la casa y ya le había pedido a Galilea Montijo y a ‘La Jefa’ que le permitieran compartir su premio con Abelito.

Fue luego de haberse enterado que era el primer lugar en las votaciones del reality, que el famoso se mostró sumamente emocionado, así como en medio del llanto por la situación que estaba viviendo.

El sobrino de Poncho de Nigris fue sumamente apoyado por la audiencia al grado de dejar por mucho a sus compañeros y convertirse en el ganador absoluto de la competencia, pues reunió más de 19 millones de votos a su favor.

Lo cierto es que cuando supo que Abel quedaba en tercer lugar se ‘echó’ a llorar, al igual que cuando ganó y le comentó a Galilea Montijo que deseaba compartir ese millonario premio con su gran amigo.

La presentadora le pidió no hacerlos llorar más y que lo platicaran cuando estuviera en el foro, a lo cual él accedió; así fue como apagó las luces de la casa y dio cierre a la tercera edición del polémico reality show.

Aunque más tarde, en el foro, se olvidó de la promesa, pues dijo que “voy a tratar de comprarle una casa a mi mamá, ir de viaje más y a ver ahí a dónde me voy con el ‘Rambo’, que es mi perro”.

Sin embargo, al día siguiente y en el tour de medios que han ofrecido los finalistas, Abelito expresó que Aldo sí quería darle parte del premio.

“Mi compadre por eso demuestra ser el número uno, si se lo preguntan allí está su respuesta: corazón noble, amabilidad, es un tipazo para donde quiera que miren. Y la verdad es que cuando me dijo lo del premio… (Yo le dije) ‘no viejón, la neta, bien merecido, bien ganado’, es total merecedor de eso. Él tiene una misión con ese premio y es comprarle una casa a su mamá y así va a ser”, indicó Abelito en conferencia de prensa.

Y añadió que “yo de allí no quiero nada porque ya con el hecho de conocerlo en la casa, que la vida me lo haya dado en este momento y en estas circunstancias para mí yo ya salgo ganando y se me hace que hasta le debo al viejo”, mencionó el ganador del tercer lugar de ’La Casa’.

Por último, Abelito reiteró que ya había ganado con conocer a Aldo y fue tajante con respeto a dinero.