Comediante pide AYUDA PARA MORIR tras una extensa lucha contra una enfermedad mental

“Ya ha sido demasiado. Es suficiente”.

La actriz y comediante, Claire Brosseau, ha causado conmoción en el mundo al dar a conocer que pidió al gobierno de su país, le otorguen la ayuda médica para morir.

A través de una carta, Brosseau dijo que lleva más de 30 años luchando contra severos problemas de salud mental.

Claire, de 48 años, se sinceró y declaró que ha probado más de 25 medicamentos, terapias psiquiátricas, electroconvulsiones y hasta alternativas son encontrar mejoría:

“Todos los días no sé si lograré superar el día”, confesó. “Ya ha sido demasiado. Es suficiente”, escribió.

Reveló también que a los 14 años le diagnosticaron trastorno maníaco-depresivo y que con el paso del tiempo se agravó, pues le detectaron trastornos de la personalidad, desórdenes de conducta alimentaria, abuso de sustancias e ideación suicida crónica.

Los malestares han afectado de forma profunda su vida diaria, sus relaciones personales y su estabilidad emocional, indicó. Además, calificó su dolor psicológico como “insoportable”.

Fue en 2021 cuando presentó una solicitud al Medical Assistance in Dyinig (MAID) en Canadá, sin embargo, las leyes actuales del país excluyen a las personas cuyo único padecimiento sea de salud mental.

Ante la negativa, Brosseau ha recurrido a instancias judiciales, alegando discriminación, por lo que actualmente enfrenta una batalla legal para sentar un precedente.

La ley canadiense prevé modificar esta restricción en marzo de 2027, pero Claire ha dicho públicamente que no considera viable esperar hasta entonces, debido al desgaste emocional que ha acumulado.

¿Quién es Claire Brosseau?

Ha desarrollado una carrera en el cine y la televisión como actriz, comediante y modelo.

Ha participado en producciones como ‘Confessions of a Dangerous Mind’ (2002), ‘My First Wedding’ (2006), ‘A Previous Engagement’ (2008) y en la serie ‘Ciao Bella’.