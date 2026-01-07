Suscríbete
Karely Ruiz organiza la rifa de una liposucción: estos son los requisitos para participar

La creadora de contenido reveló que va sortear una intervención quirúrgica estética entre sus seguidoras.

Enero 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Karely-Ruiz.jpg

Karely Ruiz regalará una liposucción a sus fans.

Instagram

La modelo y creadora de contenido Karely Ruiz sorprendió a todos al anunciar que va a rifar una liposucción entre sus seguidoras. El sorteo ocurrirá en febrero de 2026.

Ruiz indicó que la intervención quirúrgica estética que ofrecerá de forma gratuita será una iniciativa donde puede aplicar cualquier mujer, sin embargo, estará condicionada a una aprobación médica, dando prioridad a la salud de la ganadora.

Tras la publicación de Karely, miles de reacciones y comentarios se sumaron en las redes sociales, convirtiendo la propuesta en tendencia.

Muchos usuarios aplaudieron la generosidad de la creadora de contenido mientras que otros manifestaron su descontento al asegurar que Ruiz no debería promover las cirugías estéticas.

Captura de Pantalla 2026-01-07 a la(s) 11.43.33.png

¿Cómo participar en la rifa de una liposucción?

La influencer estableció tres requisitos para entrar al sorteo:

  • Comentar en la publicación oficial explicando los motivos por los que se quiere ganar la cirugía estética.
  • Seguir la cuenta de Karely así como la de los colaboradores médicos que anunció.
  • Compartir el contenido que publicó para amplificar su visibilidad.

La creadora de contenido reiteró en sus redes sociales que será imprescindible que una vez elegida la ganadora deberá ser valorada por médicos para saber si es apta.

karely-ruiz-anuncio-dinamica-redes.jpg

Mayela Veronica Lopez Saenz

Karely ha impulsado diversas campañas solidarias

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la modelo busca ayudar a sus seguidores.

Recientemente compartió en sus redes sociales que regaló juguetes a muchos niños por el Día de Reyes. “Me llena de felicidad ver las sonrías de los niños se los juro, ya cuando eres mamá todo esto te llena el corazón. Gracias por todo”, escribió en sus redes sociales.

El pasado septiembre, tras la explosión en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa donde murieron 8 personas y hubo más de 90 heridos, Karely difundió información de organizaciones y facilitó apoyo a los heridos en la tragedia. Incluso gestionó personalmente la canalización de recursos.

También repartió despensas para los afectados por el huracán ‘Otis’, en Acapulco, y se hizo cargo del costo de tratamientos de quimioterapia para un joven con cáncer.

Su buena voluntad no se ha librado de estafas, pues en el pasado también le robaron miles de pesos. Tras ganar el combate ’Stream Fighters 4’ quiso donar su premio y recibió casos de personas necesitadas. Un supuesto niño fue el seleccionado por la modelo, quien le envió 55 mil pesos para su recuperación, pero se trató de un engaño.

“Me duele que se aprovechen de la bondad y de las causas nobles. No puedo creer que exista gente tan mala”, agregó a su queja y destacó sus planes a futuro: “Yo me quedo con la buena persona que soy, cerremos este capítulo. Yo ahorita estoy en una isla que renté porque ya mero cumplo años. Y como siempre, viendo una manera de ayudar a las personas, que eso vale más que un cuerpo, la madrina de los mexicanos y ni modo”, expresó en aquel momento.

Karely Ruiz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
