Explota pleito entre Mariana Botas y doña Lety De Nigris, abuela de Aldo: “Qué nefasta, qué grosera”

La ex habitante negó lo dicho por ‘doña Alegría’.

September 17, 2025 • 
MrPepe Rivero
Mariana Botas vs. Doña Lety

Las discusiones perduran para habitantes de La Casa de los Famosos México, aunque ya hayan salido eliminadas: Así le pasó con Mariana Botas con Doña Lety, abuela de Aldo De Nigris.

En la versión de Mariana Botas, durante la gala del 16 de septiembre, saludó a la señora Alegría detrás de cámaras mientras le ponían el micrófono, y aunque sí le recordó que en redes sociales la había llamado “deforme” y “desgraciada”, el pleito no avanzó a más porque ella se fue.

“Fue todo lo que pasó, me fui y hasta le agradecí que me dijera ‘qué bonita’”, dijo Mariana. “Quizá a la señora no le gustó que yo le dijera de frente por qué había hablado de mí, pero hasta nos reímos y me dijo que era broma”.

Esta versión coincide con lo que Mariana le dijo a Jessie Cervantes minutos después del encuentro con Doña Lety.

Pero en la versión de doña Lety, la grosera fue Mariana Botas.

En sus historias de Instagram, relató: “Yo estaba en el foro, me senté en el lugar de Diego. Tuve un encuentro con una persona que no sabía que era tan nefasta, me humilló bien feo”.

“Llega Wendy, me dice '¿qué le pasa?’, le dije e inmediatamente la reportó; me empezó a decir que se me bajara la alegría y que los productores me escogieron porque era un personaje que brillaba mucho, que dijera puras cosas positivas porque no era bonito entrar a molestar a nadie”.

“Qué nefasta, qué grosera, una niña que no tiene educación y sí me molestó”, dijo sin mencionar el nombre de Mariana. “No me dejó contestarle y me calló la boca. Sinceramente me sentí mal; llegó Wendy y me levantó el ánimo, y ya”.

Mariana Botas Doña Lety De Nigris
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
