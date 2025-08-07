Suscríbete
Famosos

Abelito es visto triste y bajoneado, ¿saldrá de La Casa de los Famosos?

El querido influencer fue captado llorando y aislado dentro del reality, lo que ha encendido alarmas sobre su posible salida.

August 07, 2025 • 
Luz Meraz
Abelito

El reality no ha confirmado nada sobre su permanencia o posible abandono. El público sigue pendiente y listo para defenderlo.

Instagram/ X

Abelito, uno de los concursantes más queridos de La Casa de los Famosos México temporada 3, ha sido captado llorando en plena madrugada dentro de la casa, lo que desató rumores entre su fandom sobre una posible salida del encierro.

Durante la transmisión 24/7 del reality, se difundieron imágenes de Abelito visiblemente triste y hablando para sí: “No pasa nada, todo está bien”, mientras se le veía solitario cerca de los lavamanos, con expresión de angustia

También fue captado en su cama, despierto y sollozando, lo que provocó una ola de preocupación en redes.

¿Qué causó la tristeza de Abelito?

En redes, se mencionan diversas hipótesis. La más comentada es que Abelito se siente afectado porque algunas figuras, como Facundo, Ninel Conde, y Priscila, se habrían quejado de sus ronquidos. Según internautas, optó por no dormir para no incomodarlos

Otra teoría apunta al aislamiento. Algunos fans detectaron que se siente ignorado o poco considerado en dinámicas grupales.

Algunos más dicen que Alexis Ayala lo regañó por la forma como ha repartido sus puntos en las nominaciones.

La fuerza de su fandom

Las reacciones del público han sido inmediatas y solidarias. En X, surgieron comentarios llenos de ternura y aliento, como:

“Abelito llorando solo. No se quiere dormir para no molestar con sus ronquidos.”

“Tranquilo, Abelito, todos los que estamos aquí afuera te apoyamos.”

Esto demuestra que, aunque dentro de la casa parece sentirse solo, afuera tiene un fuerte fandom que lo respalda con cariño y fuerza. Y cómo no, si se ha ganado el cariño del público con sus ocurrencias.

El Abelito La Casa de los Famosos México
Luz Meraz
Redactora
