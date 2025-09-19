¿Doña Lety MINTIÓ sobre groserías de Mariana Botas? Aldo De Nigris la delata: “Mi abuela inventa rumores”

Esta semana, Doña Lety entró a La Casa de los Famosos México para abrazar a Aldo De Nigris en la dinámica de ‘Congelados’.

Sin embargo, su visita a los foros de Endemol, donde ocurre el reality show, aseguró que vivió un momento humillante con Mariana Botas.

En la versión de Doña Lety, Mariana Botas le reclamó por las cosas que hizo, y la dejó con la palabra en la boca, pese a que ella se le acercó para decirle lo bonita que es. En contaste, mariana Botas aseguró que fue un momento cordial, y que simplemente se fue luego de que le colocaron el micrófono, pero negó que haya sido grosera.

Aún así, doña Lety sostuvo su versión y hasta la tachó de “nefasta y grosera”.

Ni Jessie Cervantes, ni El Borrego Nava, respaldaron la versión de la señora Lety. Así se lo contaron a Marie Claire Harp detrás de cámaras.

borrego nava y jessie cervantes CONFIRMARON la historia de Mariana y no solo eso, aclararon que fue Doña Alegria la que se acercó para platicar con Mariana y que NO vieron NINGÚN problema. Que poca madre que por unos likes la señora tenga que jugar así.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/bqBkmi9gs4 — a (@7luluisa) September 18, 2025

Pero Aldo De Nigris delató a su abuela

Que la versión de doña Lety contra Mariana Botas en realidad haya sido mentira podría caber, si es que su nieto contaba la verdad.

Y es que Aldo De Nigris, en días pasados, había delatado a doña Lety: A ella le gusta inventar rumores y celebra ganar seguidores en las redes sociales.

Así lo dijo: “Mi abuela quiere la exclusiva, mi abuela dice '¡y gano seguidores!’. De repente se inventa rumores... Me he enojado porque empieza a inventar cosas”

“Ya después me dice ‘gané 500 seguidores'; y ya se me pasa. Por eso no me engancho, güey, de repente se inventa cosas”.

Aldo insistió: “Pero le dices ‘no mames, nos estás mandando a la chingada a todos’. Por eso luego dices ‘no está tan chido’...”.