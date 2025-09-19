Suscríbete
Famosos

¿Doña Lety MINTIÓ sobre groserías de Mariana Botas? Aldo De Nigris la delata: “Mi abuela inventa rumores”

El nieto de ‘doña Alegría’ había advertido que la señora goza de inventar historias con tal de ganar seguidores.

September 19, 2025 • 
MrPepe Rivero
aldo-dona-lety-mariana.jpg

Aldo De Nigris delató a su abuela

Instagram

Esta semana, Doña Lety entró a La Casa de los Famosos México para abrazar a Aldo De Nigris en la dinámica de ‘Congelados’.

Sin embargo, su visita a los foros de Endemol, donde ocurre el reality show, aseguró que vivió un momento humillante con Mariana Botas.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
facundo-lcdlfm.jpg
Famosos
Facundo tras LCDLFM: “Es un golpe de humildad; pero la gente que insulta en redes está muy frustrada”
El sexto eliminado de La casa de los famosos México reconoce que sus seguidores no son un ejército, pero nos dice lo que un influencer no puede hacer como él
September 15, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
Elaine Haro reacciona a su video romántico con Aaron Mercury en la recámara de La Casa de los Famosos
September 15, 2025
Famosos
Todos vs. Shiky: ¿Qué pasó en los posicionamientos de La Casa de los Famosos México?
September 14, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

En la versión de Doña Lety, Mariana Botas le reclamó por las cosas que hizo, y la dejó con la palabra en la boca, pese a que ella se le acercó para decirle lo bonita que es. En contaste, mariana Botas aseguró que fue un momento cordial, y que simplemente se fue luego de que le colocaron el micrófono, pero negó que haya sido grosera.

Aún así, doña Lety sostuvo su versión y hasta la tachó de “nefasta y grosera”.

Ni Jessie Cervantes, ni El Borrego Nava, respaldaron la versión de la señora Lety. Así se lo contaron a Marie Claire Harp detrás de cámaras.

Pero Aldo De Nigris delató a su abuela

Que la versión de doña Lety contra Mariana Botas en realidad haya sido mentira podría caber, si es que su nieto contaba la verdad.

Y es que Aldo De Nigris, en días pasados, había delatado a doña Lety: A ella le gusta inventar rumores y celebra ganar seguidores en las redes sociales.

Así lo dijo: “Mi abuela quiere la exclusiva, mi abuela dice '¡y gano seguidores!’. De repente se inventa rumores... Me he enojado porque empieza a inventar cosas”

“Ya después me dice ‘gané 500 seguidores'; y ya se me pasa. Por eso no me engancho, güey, de repente se inventa cosas”.

Aldo insistió: “Pero le dices ‘no mames, nos estás mandando a la chingada a todos’. Por eso luego dices ‘no está tan chido’...”.

Aldo de Nigris Mariana Botas Doña Lety De Nigris
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Perro-Torres.jpg
Famosos
Pedro Torres reaparece tras diagnóstico de esclerosis en concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Claudia-Lizaldi-Pedro-Moctezuma.jpg
Famosos
Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma se reconcilian y viajan a Japón: “vamos a arreglar las cosas”
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Michelle-Vieth-Héctor-Soberón.jpg
Famosos
Héctor Soberón revive cómo todavía le afecta el video íntimo con su ex Michelle Vieth: “Sigo muy dolido”
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
alexis ayala aaron mercury.jpg
Famosos
Alexis Ayala le promete a Aaron Mercury y a Abelito llevarlos a Televisa
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
yetus aldo de nigris.jpg
Famosos
Yetus, amigo de Aldo de Nigris, reacciona al “shippeo” con Aaron Mercury en LCDFM
El influencer estuvo de invitado en la pre gala de ViX para hablar de su relación con Aldo antes de que entrara en el reality show
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
shiky y su novio.jpg
Famosos
Shiky abraza, besa, llora y platica con su novio por 20 minutos; hasta la Jefa tuvo que regañarlos
Abraham Omar Lugo entró a La Casa de los Famosos para una dinámica poco común en el reelity show
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
robo de salvacion.jpg
Famosos
La Jefa deja en suspenso el robo de salvación: Aldo de Nigris y Guana tendrán que esperar
Los habitantes de La Casa de los Famosos fueron sorprendidos con una decisión diferente
September 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
emilio azcarraga terremoto.jpg
Famosos
El sismo que hizo llorar a Emilio Azcárraga a las puertas de Televisa
Ana Martin revela una anécdota poca conocida sobre el terremoto ocurrido hace 40 años en México y que derrumbó el edificio de Televisa Chapultepec
September 18, 2025
 · 
Alejandro Flores