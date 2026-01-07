Suscríbete
Banda MS está de luto: Murió Gerson Leos mientras jugaba béisbol

Descanse en paz.

Enero 06, 2026 
MrPepe Rivero
banda-ms-luto.jpg

Banda MS está de luto

La Banda MS compartió la triste noticia de la muerte de su tecladista, el músico Gerson Leos, mientras jugaba un partido de béisbol en los campos Sarabia.

Según las primeras versiones, habría sido víctima de un infarto, pues cayó súbitamente durante el juego.

Banda MS escribió: “Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron”.

“Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil”.

“Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino. De parte de toda la Banda MS y Familia Lizos, descanse en paz”.

Banda MS Muerte
MrPepe Rivero
