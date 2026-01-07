Suscríbete
Actriz de ’Scary Movie’ es hallada SIN VIDA en su casa: “hubo un trauma en su cuerpo”

La modelo y fisicoculturista murió a los 62 años, según confirmó su hijo.

Enero 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Scary-Movie.jpg

Actriz de ‘Scary Movie’ fue hallada sin vida en la cocina de su casa.

Pixabay/Instagram

“Estaba inconsciente en la cocina”.

La actriz, modelo y fisicoculturista Jayne Trcka, reconocida por su personaje de ‘Miss Mann’ en la cinta ‘Scary Movie’, fue localizada sin vida al interior de su casa, en San Diego, California.

Medios locales indican que el hijo de la modelo, cuyo nombre no fue revelado, les confirmó la noticia del deceso.

El hijo de Trcka detalló que el fallecimiento ocurrió el pasado 12 de diciembre. También dijo que no tenía conocimiento de que su madre sufriera alguna condición médica o enfermedad que pudiera haber ocasionado su defunción.

Una amiga de Jayne le llamó por teléfono varias veces antes de que hallaran sus restos, sin embargo, nadie contestó, según fuentes policiales. Ante los hechos, la mujer se preocupó y acudió a la residencia de la artista donde la descubrió “inconsciente en la cocina”.

Tras llamar al 911, los servicios de emergencia arribaron y declararon que Trcka no tenía signos vitales.

Un portavoz del médico forense de San Diego indicó que “hubo un trauma en el cuerpo” de la actriz, “pero no podrías indicar la causa de muerte en este momento”, reveló el diario The US Sun.

¿Quién era Jayne Trcka?

Fue a finales de los años 80’s cuando Trcka comenzó a competir en certámenes de culturismo y obtuvo su certificado como entrenadora física.

A principios de los 2000, inició su carrera en la actuación, debutando en la cinta ‘Scary Movie’, protagonizada por Anna Faris. Luego sumó proyectos como ‘The Black Magic’, ‘Nudity Required’, ‘The Interplanetary Surplus Male’, ‘Amazon Women of Outer Space’ y ‘Cattle Call’.

En la pantalla chica, formó parte de ‘The Drew Carey Show’, ‘Whose Line is it Any way?’, ‘Tim and Eric Awesome Show’, ‘Great Job!’ y ‘Hot Package’.

Finalmente, apareció en el video musical ‘Telephone’, de Lady Gaga y Beyoncé, encarnando a una custodia de prisión.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
