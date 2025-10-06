Aldo de Nigris quiere compartir su premio con Abelito y él lo rechaza: “No voy a recibir ningún centavo”

“Yo de allí no quiero nada porque ya con el hecho de conocerlo en la casa… y en estas circunstancias para mí yo ya salgo ganando”.

Aldo de Nigris, el ganador de ‘La Casa de los Famosos’ en su tercera temporada, todavía no salía de la casa y ya le había pedido a Galilea Montijo y a ‘La Jefa’ que le permitieran compartir su premio con Abelito.

Fue luego de haberse enterado que era el primer lugar en las votaciones del reality, que el famoso se mostró sumamente emocionado, así como en medio del llanto por la situación que estaba viviendo.

El sobrino de Poncho de Nigris fue sumamente apoyado por la audiencia al grado de dejar por mucho a sus compañeros y convertirse en el ganador absoluto de la competencia, pues reunió más de 19 millones de votos a su favor.

Lo cierto es que cuando supo que Abel quedaba en tercer lugar se ‘echó’ a llorar, al igual que cuando ganó y le comentó a Galilea Montijo que deseaba compartir ese millonario premio con su gran amigo.

La presentadora le pidió no hacerlos llorar más y que lo platicaran cuando estuviera en el foro, a lo cual él accedió; así fue como apagó las luces de la casa y dio cierre a la tercera edición del polémico reality show.

Aunque más tarde, en el foro, se olvidó de la promesa, pues dijo que “voy a tratar de comprarle una casa a mi mamá, ir de viaje más y a ver ahí a dónde me voy con el ‘Rambo’, que es mi perro”.

Sin embargo, al día siguiente y en el tour de medios que han ofrecido los finalistas, Abelito expresó que Aldo sí quería darle parte del premio.

“Mi compadre por eso demuestra ser el número uno, si se lo preguntan allí está su respuesta: corazón noble, amabilidad, es un tipazo para donde quiera que miren. Y la verdad es que cuando me dijo lo del premio… (Yo le dije) ‘no viejón, la neta, bien merecido, bien ganado’, es total merecedor de eso. Él tiene una misión con ese premio y es comprarle una casa a su mamá y así va a ser”, indicó Abelito en conferencia de prensa.

Y añadió que “yo de allí no quiero nada porque ya con el hecho de conocerlo en la casa, que la vida me lo haya dado en este momento y en estas circunstancias para mí yo ya salgo ganando y se me hace que hasta le debo al viejo”, mencionó el ganador del tercer lugar de ’La Casa’.

Por último, Abelito reiteró que ya había ganado con conocer a Aldo y fue tajante con respeto a dinero.

“Yo estoy muy agradecido, pero no voy a recibir ningún centavo”.

Por otro lado, en el programa ‘Cuéntamelo Ya’, al saber la postura de Abelito sobre el dinero, Aldo pidió al menos compartir el trono y la producción le llevó un minitrono para que compartiera el lugar con su amigo Aldo.

Todo México vio ‘La Casa de los Famosos’

Durante la conferencia de prensa, la productora del reality, Rosa María Noguerón tomó la palabra para dar a conocer que ‘La Casa de los Famosos’ rompió todos los récords que se habían propuesto y hasta lo que no.

“En toda la temporada alcanzamos más de 85.77 millones de personas, ¿saben lo que es eso? Todo México vio ‘La Casa de los Famosos’. Adicional todos los domingos teníamos un 190% más que la competencia de audiencia”.

Y siguió con otra cifra insuperable. “Este es el número que nos tiene impactados y queremos darles las gracias a todo México, a toda Latinoamérica y a todas las personas que en otros países del mundo o en otros continentes también nos seguían a través de las plataformas donde podían consumir ‘La Casa de los Famosos’. Tuvimos alrededor de 11 millones de personas constantemente viendo el show, pero el alcance total que logramos es de 21.96 millones de personas en la gala final”.

Y finalizó destacando los votos y la preferencia de la audiencia. “Juntamos otro número récord que fue de 43 millones de votos registrados. Fue récord en la final, superó la primera temporada, superó la segunda temporada y el día de ayer pudimos decir con orgullo que más de 43 millones de personas votaron para elegir al ganador y para irle dando un lugar muy importante a cada uno de los finalistas”.