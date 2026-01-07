Suscríbete
María León confiesa que no abandonó a ‘Playa Limbo’ para ser solista… ¡la banda la sacó!

En 2016, los músicos tomaron la decisión que dejar fuera a la cantante y buscaron a su suplente.

Enero 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
María-Léon-Playa-Limbo.jpg

María León contó las verdaderas razones por las que abandonó ‘Playa Limbo’.

YouTube

“Yo no pensaba nunca en irme de ahí, no era mi plan, no tenía nada pensado para después”.

Hace 10 años, la cantante María León, gozaba de fama y bonanza con sus compañeros de ‘Playa Limbo’, sus canciones ‘Piérdeme el respeto’, ’10 para las 10’ y ‘El eco de tu voz’, sonaban con fuerza, sin embargo, la cantante dejó la banda.

Era 2016 y ‘Playa Limbo’, surgida en 2003 en Guadalajara, se quedaba sin vocalista. Por mucho tiempo se manejo la versión de que María abandonó a la banda para concentrarse en su proyecto en solitario, sin embargo, ahora ha revelado la verdad y las razones de su salida.

La también bailarina ofreció una entrevista a Melo Montoya para su canal de YouTube y ahí compartió que ‘Playa Limbo’ “fue un proyecto en el que aprendí un montón, me dio muchas cosas, me dio muchas tablas”.

Sin embargo, León también afirma que la banda “me puso en un lugar súper complicado a la hora de tomar decisiones porque yo creo que el machismo lo fuimos aprendiendo conforme fuimos creciendo todos como sociedad, no solamente nosotros como banda”, dijo.

De esta forma, María aseguró que a sus compañeros, Jorge Corrales, Ángel Badillo y Servando Yáñez, les costó mucho trabajo entender que ella quisiera hacer otras cosas como comedia musical o realities. “Era muy difícil para ellos entender esa parte y siempre había un conflicto, un problema, cosas”, sentenció.

La también compositora afirma que siempre le dio prioridad a ‘Playa Limbo’. “Yo no pensaba nunca en irme de ahí, no era mi plan, no tenía nada pensado para después, pero llegó un momento en el que empezó a estorbar tanto todo lo que yo tenía ganas de hacer y pues sí hubo que tomar una decisión y no fue una decisión que tomé yo”, reveló María.

@melomontoya

Por qué María León abandonó Playa Limbo?

♬ sonido original - Melo Montoya Chavez - Melo Montoya Chavez

Y al mismo tiempo narró cómo se dio el momento en el que les comunicó que iba a tomar un proyecto lejos de ‘Playa Limbo’.

“Yo les dije ‘quedé en una serie bien padre donde voy a hacer la música, voy a ser la protagonista’… porque hubo muchos proyectos que dejé ir por la banda, por mi banda, mi familia, mi casa. Y les dije ‘oigan, es la primera vez que no les voy a pedir permiso y voy a hacer este proyecto y hay de dos sopas o me esperan o pueden buscar a alguien más porque tampoco los voy a limitar de no chambear en lo que yo hago seis meses de filmación… y escogieron a alguien más”, sentenció.

Los músicos decidieron dejar fuera a María y comenzar a buscar a su suplente.

En una entrevista pasada con Infobae, los ‘Playa Limbo’ dijeron que “definitivamente cuando pierdes a una vocalista, como lo es María León, realmente no somos los únicos que lo han sufrido en el pop y en el rock, realmente hay un peregrinaje de cantantes que en algún momento emprenden su proyecto... en nuestro caso sí fue un momento crucial, estábamos en un momento donde tuvimos que sentarnos a ver dónde estábamos, un momento creativo poderoso y sobre todo el acierto de encontrar a nuestra compañera Jass Reyes que ya traía su bagaje personal”.

En tanto, María León apunta que la sacaron del grupo en agosto de 2016 y en enero de 2017 ya salían con su primer sencillo.

“Yo no tenía plan de ser solista, no me lo imaginé. Yo me tardé todavía dos años viendo qué iba a hacer, musicalmente qué quería decir. Hice la serie, pero yo creo que fue una decisión importante porque ellos creo que se sintieron mejor con alguien que no tenía otras inquietudes más que la música, hacer una banda, y para mí también me abrió muchas puertas en otros sentidos, en la parte musical, en la parte actoral, en la parte creativa me retó a decir qué quieres hacer como mujer y también me hizo levantar la voz a lo que yo creía que era justo”, concluyó la cantante.

maría león Playa Limbo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
