Acusan que Poncho de Nigris ofrecía “favores íntimos” a productores para hacerse famoso

“‘Ponchito’, ¿te acuerdas de las fiestas… en la que usted hacía de todo con políticos y empresarios con tal de obtener plata?”.

El youtuber regiomontano, Poncho de Nigris, se encuentra de nuevo envuelto en la polémica luego de mantenerse muy activo en sus redes sociales con respecto a lo que pasa en ‘La Casa De Los Famosos México’ y con la participación de su sobrino Aldo.

También un mes atrás se confrontó en el aeropuerto de la Ciudad de México con Adrián Marcelo, a quien le hacía señas y le decía que bajara del primer piso, donde se encontraba, para una pelea.

Ahora el también conductor ha salido a defenderse de los señalamientos de un examigo, quien relató que de Nigris ofrecía “favores íntimos”, en el pasado, para hacerse famoso.

El usuario que se identifica como ‘Parce Regio’, afirma que Poncho estuvo marcado por episodios relacionados con hombres a cambio de dinero, y advierte que tiene más información que podría revelar en el futuro.

El tiktoker puso en duda cómo es que De Nigris ingresó a un reality, asegurando que no le hicieron casting, y con gestos y expresiones insinuó que se debió a “favores” a hombres poderosos del medio.

También señaló que Poncho critica a quienes poseen una suscripción a OnlyFans, mientras que en su etapa como modelo, su portafolio habría circulado principalmente entre productores, empresarios, directores y políticos.

“Ahora se pone a criticar a la gente que tiene página azul cuando su book de modelaje era tan promocionado que parecían barajitas, sobre todo para empresarios, directores, productores y políticos mañosones”, expresó el ‘Parce Regio’.

Y siguió rememorando eventos que aparentemente ocurrieron en los inicios del famoso. “’Ponchito’, ¿te acuerdas de las fiestas de Halloween de la señora Ana Luisa, en las que éramos contratados por una agencia, en la que usted hacía de todo con políticos y empresarios con tal de obtener plata?”, le cuestiono el tiktoker subrayando que ahora ya se espanta con este tipo de cosas.

Incluso recordó presuntos viajes de Poncho con un personaje conocido como ‘Maldonado’ en Puerto Vallarta, insinuando que se trataba de escapadas que acompañaban sus manejos. Él dijo: “Yo también andaba en eso, éramos contratados por agencia, pero no tenía tanta ambición como ese señor”.

El tono de denuncia se intensificó cuando ‘Parce Regio’ advirtió a su antiguo amigo televisivo que tiene aún más información sobre su pasado, asegurando: “Esto es una probadita de todo lo que sé… si quieren nos vamos más atrás cuando andábamos en preparatoria”.

Poncho de Nigris se defiende

En medio de toda la euforia, el influencer mandó un fuerte mensaje por medio de su cuenta de X, defendiéndose de todas las acusaciones.

Inició diciendo que “un prostituto desconocido hablando de mí, como siempre cuando estás en buen momento salen los perdedores a demeritar el éxito de alguien, por fa si van a hablar de mí que sea con pruebas, ya tengo muchos años en esto y me cuesta mucho entender como no sacan pruebas. Gracias”, mencionó De Nigris.

Un prostituto desconocido hablando de mi, como siempre cuando estás en buen momento salen los perdedores a demeritar el éxito de alguien, porfa si van a hablar de mí que sea con pruebas, ya tengo muchos años en esto y me cuesta mucho entender como no sacan pruebas. Gracias 🙏🏻 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) September 25, 2025

Y continuó con su respuesta: “El que se meta conmigo, pues nada más que aguante vara porque se cierra las puertas. Chequen la vida que tienen esas personas que hablan mal y tiran mie*da para llamar la atención, y va para todos”.

Finalmente, el famoso mencionó que son personas que tienen una frustración en su vida. “Chequen sus vidas y entenderán por qué tiran caca, hagan una comparación de sus vidas y se darán cuenta de que viven en frustración por alguna razón. Los quiero mucho, y uno más a la lista de perdedores que no lograron nada en la vida”, sentenció.

