Suscríbete
Famosos

Aldo de Nigris ganó La Casa de los Famosos México: FOTOS al interior del foro durante la gala FINAL

Las emociones explotaron durante la última noche de la tercera temporada.

October 06, 2025 • 
TVyNovelas
gala-final-casa-famosos-00.jpg

Aldo De Nigris

Edson Vázquez

La noche del 5 de octubre fue la gala final de La Casa de los Famosos México, en la que Aldo de Nigris se consagró como ganador.

Galilea Montijo, como siempre, deslumbró con su atuendo mientras conducía el programa que duró tres horas al aire. Recuerdos, anécdotas y emociones fueron parte de la velada en la que el público votó para decidir los lugares de los cinco finalistas.

gala-final-casa-famosos-0.jpg

Final de La Casa de los Famosos 3

Edson Vázquez

gala-final-5.jpg

Final de La Casa de los Famosos 3

Edson Vázquez

Mar contreras fue quinto lugar; Shiky obtuvo el cuarto sitio; Abelito se consagró con el tercer lugar.

Dalilah Polanco llegó al segundo lugar y Aldo De Nigris, el ganador absoluto, con más de 19 millones de votos.

Al interior del foro ubicado en el Estado de México, a unos pasos de las instalaciones de La Casa de los Famosos México, pudimos atestiguar que las emociones también estaban a flor de piel entre todos los exhabitantes. Cada grupo, defendiendo a los suyos, no pudo ocultar los nervios y la desesperanza al ver los lugares elegidos por el público.

gala-final-casa-famosos-4.jpg

Final de La Casa de los Famosos 3

Edson Vázquez

gala-final-casa-famosos-3.jpg

Final de La Casa de los Famosos 3

Edson Vázquez

gala-final-casa-famosos-2.jpg

Final de La Casa de los Famosos 3

Edson Vázquez

gala-final-casa-famosos-.jpg

Final de La Casa de los Famosos 3

Edson Vázquez

Sin embargo, el ganador absoluto fue Aldo De Nigris. Él advirtió que quiere compartir el premio con Abelito, aunque eso no se permite de primera mano. Quizá después, ya con el dinero en mano, el regiomontano pueda compartirlo con su amigo.

gala-final-casa-famosos-6.jpg

Final de La Casa de los Famosos 3

Edson Vázquez

gala-final-casa-9.jpg

Final de La Casa de los Famosos 3

Edson Vázquez

gala-final-casa-famosos-8.jpg

Final de La Casa de los Famosos 3

Edson Vázquez

gala-final-casa-famosos-7.jpg

Final de La Casa de los Famosos 3

Edson Vázquez

La Casa de los Famosos México Aldo de Nigris No te pierdas
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
la casa de los famosos final.jpg
Famosos
Así quedó el top 5 final de La Casa de los Famosos México... ¿Quién ganó los 4 millones?
October 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
zerboni y celaya.jpg
Famosos
Salvador Zerboni dedica un amoroso corazón roto a Angélica Celaya, eliminada de Top Chef VIP
October 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala cinthia aparicio.jpg
Famosos
Esta obra presentarán Cinthia Aparicio y Alexis Ayala en una plaza comercial tras su paso en LCDF
October 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
chavo del ocho snl.jpg
Famosos
¿Quién interpretó al Chavo del 8 en Saturday Night Live y por qué indignó a los fans de Chespirito?
October 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
villanos de alexis ayala (1).jpg
Telenovelas
5 telenovelas que convirtieron a Alexis Ayala en el villano consentido
Hace justamente 10 años, el sexto lugar de La Casa de los Famosos obtuvo el nivel de Primer actor
October 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea-casa-famosos--.jpg
Famosos
El éxito de La Casa de los Famosos México en números: Más de 151 millones votos y solo un ganador
La tercera temporada termina este domingo 5 de octubre.
October 05, 2025
 · 
TVyNovelas
galilea montijo (3).jpg
Famosos
Los 5 mejores vestidos de Galilea Montijo en LCDF, incluyendo el reciclado y el que nos hizo llorar
La conductora estelar del reality show vistió atuendos cuyo significado iba más allá de la moda
October 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente jaun gabriel.jpg
Famosos
Mhoni Vidente vio a Juan Gabriel antes de morir; le lanzó terrible predicción y se cumplió
La tarotista también habló de la posibilidad de que el cantante esté vivo
October 05, 2025
 · 
Alejandro Flores