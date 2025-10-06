Aldo de Nigris ganó La Casa de los Famosos México: FOTOS al interior del foro durante la gala FINAL

La noche del 5 de octubre fue la gala final de La Casa de los Famosos México, en la que Aldo de Nigris se consagró como ganador.

Galilea Montijo, como siempre, deslumbró con su atuendo mientras conducía el programa que duró tres horas al aire. Recuerdos, anécdotas y emociones fueron parte de la velada en la que el público votó para decidir los lugares de los cinco finalistas.

Final de La Casa de los Famosos 3 Edson Vázquez

Mar contreras fue quinto lugar; Shiky obtuvo el cuarto sitio; Abelito se consagró con el tercer lugar.

Dalilah Polanco llegó al segundo lugar y Aldo De Nigris, el ganador absoluto, con más de 19 millones de votos.

Al interior del foro ubicado en el Estado de México, a unos pasos de las instalaciones de La Casa de los Famosos México, pudimos atestiguar que las emociones también estaban a flor de piel entre todos los exhabitantes. Cada grupo, defendiendo a los suyos, no pudo ocultar los nervios y la desesperanza al ver los lugares elegidos por el público.

Sin embargo, el ganador absoluto fue Aldo De Nigris. Él advirtió que quiere compartir el premio con Abelito, aunque eso no se permite de primera mano. Quizá después, ya con el dinero en mano, el regiomontano pueda compartirlo con su amigo.

