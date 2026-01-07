Ana Brenda Contreras enfrentó severa crisis de salud: “ESTÁS EN PELIGRO de entrar en sepsis y fallo renal”

“(Me dijeron) ‘estás en peligro de entrar en sepsis’… fallo renal, que los órganos empiezan a fallar y a colapsar…

Ana Brenda Contreras fue la más feliz del mundo al sumarse al programa ‘¿Quién es la máscara?’ como investigadora en 2025. El éxito fue tal que llevó a la emisión a estar nominada a los Emmy Awards.

La actriz estaba lista para asistir a la ceremonia cuando enfrentó una crisis de salud que la llevó al hospital de emergencia durante su estancia en Nueva York.

Contreras habló de este episodio, que había mantenido en secreto, en el podcast ‘Ellas Sin Filtros’. Ahí, Ana Brenda se sinceró y expresó que en septiembre pasado vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida. La actriz y su esposo, Zacarías Melhem, estaban por reunirse con Carlos Rivera, Anahí y Juanpa Zurita.

“El día que íbamos a volar y ya estaba absolutamente todo listo, me levanto, nos vamos al estacionamiento y en el momento que abro la puerta, me vomito”, inició su relato la también conductora.

“Llegamos a Nueva York y lo primero que hicimos fue salir a comer a la calle… algo sentía que no me entraba… Me sentía fatal, dije: ‘Yo creo que mi cuerpo está colapsando’, llevaba semanas diciendo que estaba muy cansada…”, añadió.

Y ante los malestares, Ana Brenda decidió volver a su hotel para descansar, sin embargo, tras quedarse dormida y despertar, las cosas se pusieron peor y alarmaron a Contreras y a su esposo.

“De repente me despierto de una pequeña siesta y tengo dos bolas aquí (en el cuello), enormes, no hablo de cuando los ganglios se te inflaman porque te va a dar gripa… Me dolían los riñones, me dolía el estómago, me dolían los músculos del pecho, las rodillas, todo…”.

Y al acudir al hospital, recibió el peor de los diagnósticos. “Me pasan a la camilla, me hacen diez mil estudios y aquí es donde viene el susto. Me cuentan que vienen las plaquetas en quince mil… “(Me dijeron) ‘estás en peligro de entrar en sepsis’… fallo renal, que los órganos empiezan a fallar y a colapsar… Nos llevamos el susto de nuestras vidas, cuando pasa algo así lo primero que piensas es: ‘Tengo una hija y qué voy a hacer, tengo que estar para ella’… Me dieron este panorama de que debía quedarme para estudios…”, relató.

La presentadora resaltó que, aunque todo pudo estabilizarse, los malestares fueron causados por una bacteria y la forma en la que reaccionó su cuerpo confundió a los médicos.

“Después del susto de nuestras vidas… eran sólo las plaquetas lo que estaba fallando, llegaron los doctores a la conclusión de que había sido una bacteria, un bicho que me entró por algo que comí, pero como mi cuerpo estaba en número rojos… algunas veces hace como una cosa exagerada y se come las plaquetas, te mata las plaquetas, te inflamas corporalmente… Me pude regresar para continuar los estudios en casa, que es donde yo vivo, cerca de mi bebé, que era un factor importantísimo”, dijo Contreras.

“Nos pintaban algo horrible, nos hablaban de muchas cosas, de enfermedades fuertes y de cosas que asustan. Me hablaban de un raspado de médula… estamos hablando de palabras mayores”, concluyó la actriz no sin antes agradecer lo afortunada que se siente de que todo haya quedado en un gran susto.

