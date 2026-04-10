Diego Boneta CONFIRMA SU TRUENE con Renata Notni tras chismes alrededor; ¿por qué se terminó?

“Hay veces que las cosas funcionan y hay veces donde no, y eso está bien”.

Desde hace varios días se rumoreaba que el noviazgo entre Renata Notni y Diego Boneta había llegado a su fin, sin embargo nada se había confirmado. Ahora, es el actor el que confirma el truene y además da detalles de lo que pasó con su expareja.

En una entrevista exclusiva para ‘Despierta América’, transmitida el 10 de abril, el actor habló al respecto después de ser cuestionado directamente por la prensa.

“Lo que te voy a preguntar es sobre tu ruptura: ¿cómo va todo?”, dijo el colaborador del famoso matutino de Univision.

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A lo que Boneta respondió: “Todo bien. Mira, creo que ya después de cinco años hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo”, respondió.

Ante las inquietudes del motivo que los llevó a terminar, Diego explicó que “creo que esas cosas ya son más privadas”, dijo.

Pese a mantenerse sigiloso, el actor aseguró que el fin de la relación se trató de “una decisión mutua” con Renata.

“Hay veces que las cosas funcionan y hay veces donde no, y eso está bien, ¿sabes? Dentro de todo, creo que fue muy lindo porque las cosas acabaron con mucho amor”, declaró.

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Finalmente, el protagonista de ‘Luis Miguel: La serie’ se refirió a su expareja de forma muy positiva.

“Renata es una mujer increíble. Hay muchísimo cariño, muchísimo respeto”, expresó. “Y cada quien quiere lo mejor para la otra persona”, concluyó.