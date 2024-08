Tunden a Diego Boneta por hacerle una broma a su novia Renata Notni: ¿qué pasó?

El actor Diego Boneta ha causado revuelo en redes sociales tras realizar una broma que no fue bien recibida por los seguidores de su relación con la actriz Renata Notni. Muchos usuarios expresaron su preocupación, temiendo que este incidente pueda afectar su relación.

La pareja, que ha sido admirada por muchos, se vio envuelta en una controversia cuando un video comenzó a circular en las redes sociales. En el clip, se puede ver a Diego Boneta en una cena junto a Renata Notni y varios amigos. Lo que generó molestia entre los usuarios fue la broma que Boneta decidió hacerle a su novia.

¿Cuál fue la broma de Diego Boneta hacia Renata Notni?

En la grabación, Diego Boneta se aproxima a Renata Notni con un pequeño cangrejo vivo y, entre risas, intenta que ella lo coma. Notni, visiblemente asustada, se niega a hacerlo, lo que provoca risas entre Boneta y los demás presentes. Sin embargo, la situación no fue bien vista por los seguidores de la pareja, quienes consideraron que la broma fue de mal gusto y poco respetuosa.

Las críticas no tardaron en aparecer en las redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron el comportamiento de Boneta, calificándolo de inapropiado y sugiriendo que su relación con Renata Notni podría estar en peligro: “Si me hacen eso, yo también me enojo”, comentó una seguidora, reflejando el sentir de muchos.

¿Cuánto tiempo llevan de relación Diego Boneta y Renata Notni?

Diego Boneta y Renata Notni celebraron en abril de 2024 su tercer aniversario como pareja. Desde que hicieron pública su relación, han sido aclamados por sus seguidores, quienes constantemente les envían mensajes de apoyo y les piden que se casen.

Aunque son abiertos en compartir algunos momentos de su vida juntos a través de redes sociales, la pareja ha decidido mantener ciertos aspectos de su relación en privado, optando por una vida más discreta y fuera del foco mediático. Sin embargo, esto no los ha librado de estar en el centro de algunas polémicas, como la más reciente causada por esta broma que muchos consideran fue demasiado lejos.