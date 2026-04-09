Destapan que ‘El Patrón’ buscaría LIBRAR LA PRISIÓN con millonario acuerdo extrajudicial

El luchador Alberto ’N’, conocido como ‘El Patrón’, permanece bajo custodia de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí tras ser denunciado por violencia doméstica por su esposa el pasado 6 de abril.

El equipo legal del exparticipante de ‘La Granja VIP’ busca llegar a un millonario acuerdo extrajudicial para impedir que pise la cárcel, así lo dio a conocer el periodista Eduardo Carillo en el programa ‘De Primera Mano’.

Trascendió que la condena ascendería a siete años de prisión por los delitos cometidos.

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La esposa de ‘El Patrón’, Mary Carmen Rodríguez, ratifico y aportó pruebas de lesiones físicas y verbales, lo que llevó a la detención. Según la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales integró la carpeta de investigación y presentó el caso ante un juez, mientras que la autoridad judicial dictó el traslado del luchador al penal de ‘La Pila’ para su audiencia inicial, donde permanecerá separado de la población general.

El comunicador dio a conocer que como parte de una posible reparación del daño, los abogados de Alberto ’N’ intentan negociar con más de un millón de pesos de pago a la víctima. Esto con la finalidad de encontrar una alternativa y evitar que pise la cárcel.

Sin embargo, el acuerdo que intentar obtener depende de la aceptación de la parte afectada y de la valoración judicial de los elementos mostrados.

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De acuerdo con la legislación de San Luis Potosí, la violencia familiar puede sancionarse con hasta siete años de prisión, dependiendo de la gravedad y de los antecedentes del acusado.

En tanto, la carpeta de investigación incluye datos de repetición de conductas, ya que Alberto ’N’ tiene antecedentes de denuncias similares en México y Estados Unidos, aunque algunos cargos previos fueron desestimados, según información de la Fiscalía.