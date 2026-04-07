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Detienen a Alberto ‘N’, el luchador ‘El Patrón’, por presunta viol3ncia doméstica contra su esposa

Ocurrió en San Luis Potosí

Abril 06, 2026 • 
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El Patrón es detenido

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Este lunes 6 de abril detuvieron al luchador Alberto del Río, ‘El Patrón’, por presuntamente golpear a su esposa, quien pidió ayuda al 911 tras sufrir lesiones en rostro y brazos, según primeros reportes.

La mujer, que sufrió lesiones en el rostro y brazos según los primeros reportes, llamó al 911 para solicitar ayuda; elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron al lugar y la encontraron con signos de violencia.

El exparticipante de “La Granja VIP” fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para comenzar la investigación.

Alberto ‘El Patrón’ ya había sido denunciado hace años por violencia de género contra su entonces novia, la también luchadora Paige.

Hace unas semanas, Alberto participó en el evento Ring Royale contra el influencer Chuy Almada, pero abandonó la pelea y desató una trifulca que evidenció poco profesionalismo.

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