Tras faltarle al respeto a Claudia Lizaldi, Lancer vuelve a MasterChef: “Me rogaron mucho”

“Nunca me había pasado, menos en vivo”, dijo Claudia Lizaldi, todavía en shock por lo que vivió en MasterChef este 21 de mayo.

¿Qué vivió? Lancer discutió con ella, la increpó y se negó a aceptar los lineamientos del concurso.

Lancer es un influencer que se dio a conocer de manera viral por su participación en un reality show anterior, “Enamorándonos”, en donde polarizó al público: algunos lo amaban por su arrogancia, otros lo detestaban por engreído.

En MasterChef, durante esta primera semana, ha tenido varios conflictos pero el más importante sucedió este jueves cuando simplemente se salió de la casa en la que vive con el resto de los participantes.

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Muy digno, se sentó al centro de la cocina del reality show (donde se hacen todos los retos) y ahí se quedó largo rato hasta que le anunció a la producción una decisión.

“Me quiero salir de MasterChef”.

¿Qué pasó entre Lancer y Claudia Lizaldi?

Por la noche, en el programa que se hace diariamente, Claudia Lizaldi lo confrontó en su papel de conductora principal y conducto de la producción.

“La decisión de quién se va de MasterChef es de los chefs. Y si tú te vas, es una falta de respeto para el programa”.

Lancer se negó a aceptarlo, insistió en que él era una víctima y que muchos de sus compañeros lo odiaba y le decían de groserías.

“Y eso no le importa a nadie de ustedes, ¿verdad?”, le espetó a Lizaldi.

Claudia se sintió tan incomoda que dio por terminada la discusión tras pedirle a Lancer: “Respétame”.

Minutos después, en una breve charla con Carlos Quirarte, mostró su molestia por la falta de respeto de Lancer.

“Me sentí muy incómoda porque que te increpe un concursante (da mucho coraje)”.

Lo que hoy pasó con el cocinero #Lancer y @ClaudiaLizaldi en @MasterChefMx es, desde mi punto de vista, un tema que deben resolver pronto, si no quiere está en el show es momento. Una falta de respeto no necesariamente debe ser con palabras altisonantes. #MasterChefmx #MasterChef… pic.twitter.com/E1oXRcY4US — Carlos Quirarte (@cquirarte) May 22, 2026

No obstante, y a pesar de lo que sucedió, Lancer reapareció este viernes en MasterChef con la misma frescura con la que se había ido.

“Me salí a respirar, me tomé un cafecito y me dije: la verdad es que no es para tanto”.

En un video publicado en las redes oficiales del reality show, Lancer presume:

“Me dijeron (la producción de (MasterChef): sí puedes regresar porque eres muy guapo, te queremos aquí adentro. Y yo les dije: está bien, no me rueguen más”.

Lancer tiene este fin de semana mandil negro, es decir, en riesgo de eliminación.