Destapan que Anahí ‘vendió su alma’ para salvar a su padre de sus DEUDAS por apuestas

“Habría decidido firmar un contrato vitalicio de trabajar prácticamente gratis para que salven al papá de las apuestas”.

Tremendo escándalo está rodeando la vida de Anahí, pues se acaba de destapar que supuestamente su padre habría enfrentando serios problemas económicos derivados de las apuestas.

La información que circula en redes sociales fue revelada por el comunicador Javier Ceriani, quien asegura que la cantante “vendió su alma al diablo” para rescatar a su padre, don Enrique Puente, de una deuda financiera.

El argentino asegura que el padre de la exRBD, hace muchos años “tendría un vicio y serían las apuestas”.

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Al tiempo, dijo en su emisión de YouTube, que “Enrique Puente se habría endeudado hace muchos años con una deuda muy grande”, y que para salvarlo de la ruina, la también actriz “empezó a negociar cómo sacar dinero para salvar al papá y habría ‘vendido su alma al diablo’ para rescatar a papá”.

“Al verse apretada de dinero, Anahí habría firmado… les dijo (a Televisa) ‘díganme qué hago, denme el dinero para salvar a mi papá’… habría decidido firmar un contrato vitalicio de trabajar prácticamente gratis para que salven al papá de las apuestas”, sentenció.

Luego, llegó la oportunidad que le habría resuelto la economía a toda la familia: la aparición de Manuel Velasco, quien ‘buscaba una esposa’ para volverse gobernador del estado de Chiapas, según relató Ceriani.

Y añadió que supuestamente Televisa le dijo a Velasco: “Anahí nos debe millones y millones que le prestamos”, por lo que Manuel ‘negocia’ las deudas para quedarse con la actriz y finalmente Manuel ‘compra’ a Anahí y la rescata de Televisa”.

Las fuertes revelaciones llegaron de inmediato a la estrella, quien no dudó en responderle al argentino e inicialmente le recordó que las palabras tienen consecuencias y pueden dañar a niños pequeños y adultos mayores.

“Yo me quedo con la paz de decirte la verdad”, escribió la intérprete de ‘Sálvame’.

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Y finalmente, agregó que “la critica habla mucho más del crítico que del criticador”.

Con esas frases contundentes, la estrella respondió a las acusaciones sobre ella y su familia, sin ahondar en los detalles.