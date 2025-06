Un querido comediante confesó que su adicción a las apuestas lo hizo perder más de un millón de pesos

En el mundo del espectáculo, existen varias historias de personajes que lo han perdido todo como consecuencia de sus actos y comportamientos nocivos. En la mayoría de casos, esto se produce por adicciones, no solo a sustancias, sino también a actividades de las que pierden todo el control, como le pasó al JJ cuando se quedó sin dinero por culpa de su ludopatía.

El JJ recordó la vez que perdió un millón de pesos por su adicción a las apuestas

Casi recuperado por completo de la ludopatía, Juan José Mendoza, mejor conocido como " el JJ”, recordó la vez que en un impulso perdió más de un millón de pesos durante una visita al casino. En una charla con “De primera mano”, el comediante admitió que esta situación fue algo que lo marcó para siempre, pues a partir de este episodio pudo dimensionar la gravedad de su situación y comprendió que las adicciones no solo se manifiestan en hábitos de consumo.

“Esta es una enfermedad tremenda y después lo entendí. Yo vi gente matarse por esto, no en el casino, pero amigos que conocía y sabía que apostaban. Es algo que acaba con tu vida, con tu familia, con tu paz, con todo lo que tienes”, externó el artista, que asegura, actualmente se mantiene alejado de los juegos de azar y ha tratado de apoyar a quienes le piden apoyo con este tipo de adicciones, aunque siempre cuidándose de que no sean estafadores.

El JJ gastó dinero que no era suyo por un episodio incontrolable de ludopatía

Esta no es la primera vez que el JJ habla de su ludopatía, pues una vez que entendió que estaba enfermo, comenzó a levantar la voz para que otras personas que pasaban por lo mismo que él se dieran cuenta de que no es un simple gusto. En una entrevista con Yordi Rosado, incluso contó que el millón y medio de pesos que apostó no era totalmente suyo, sino que fue el pago de un proyecto teatral que tenía con Pepe Magaña.

Según sus dichos, ese día sus compañeros le advirtieron que cuidara este efectivo y le pidieron que no se metiera a ningún casino, pero al final el impulso fue más grande y cuando menos lo esperó ya estaba en las máquinas. Y la emoción fue tal que lo cegó y comenzó a apostar cantidades exorbitantes sin siquiera pensar en que existía el riesgo de perder todo.

El JJ reveló que una vez apostó más de un millón de pesos que le pagaron por un proyecto con Pepe Magaña Captura de pantalla YouTube

Para librarse de este problema, el JJ reveló que su esposa tuvo que pedir un préstamo bancario, con el que le devolvió a su colega lo que le correspondía de su inversión. Desde entonces, está en constante trabajo para no recaer y hasta bromeó al decir que lo último que se compró fue “una caja de 365 huevos” con los que día a día lucha contra las ansias.