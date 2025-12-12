“Otro Rollo” se terminó porque uno de sus conductores principales estaba “muy enfermo del corazón”

“Adal está mal”, era la frase que se repetía una y otra vez en los pasillos de Televisa.
Era 2007 y “Otro rollo” era el programa más visto de Canal 5. Y lo había sido durante una década.
Pero aquel día algo estaba particularmente mal porque la frase sobre la salud de Adal Ramones se escuchaba cada vez más persistente.
Mauricio Castillo recuerda que salió de Televisa para ir a visitarlo al hospital. Para entonces, Yordi Rosado ya sabía un detalle más:
“Está muy mal del corazón”, le dijeron, lo que alarmó al conductor de Otro Rollo.
Lalo Suráez, el productor del programa recuerda que el diagnóstico también incluyó el colesterol alto.
¿Qué pasó con Adal Ramones cuando se enfermó del corazón?Cuando estuvieron en el hospital, se dieron cuenta que
“La primera vez que yo vi un “burn out” fue contigo. Fue muy impresionante”.
“Mucha gente me pregunta por qué terminó Otro Rollo: es que ya no podíamos; físicamente ya no podíamos”.