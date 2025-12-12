Suscríbete
Famosos

“Otro Rollo” se terminó porque uno de sus conductores principales estaba “muy enfermo del corazón”

Yordi Rosado contó la historia del momento en que se dieron cuenta de que ya no era posible seguir con el programa

Diciembre 12, 2025 • 
Alejandro Flores
otro rollo.jpg

El elenco de Otro Rollo, en los 90

Televisa

“Adal está mal”, era la frase que se repetía una y otra vez en los pasillos de Televisa.

Era 2007 y “Otro rollo” era el programa más visto de Canal 5. Y lo había sido durante una década.
Pero aquel día algo estaba particularmente mal porque la frase sobre la salud de Adal Ramones se escuchaba cada vez más persistente.
Mauricio Castillo recuerda que salió de Televisa para ir a visitarlo al hospital. Para entonces, Yordi Rosado ya sabía un detalle más:

“Está muy mal del corazón”, le dijeron, lo que alarmó al conductor de Otro Rollo.

Lalo Suráez, el productor del programa recuerda que el diagnóstico también incluyó el colesterol alto.
TE RECOMENDAMOS: Adal Ramones se suma a los que creen que Juan Gabriel vive; y tiene una prueba

¿Qué pasó con Adal Ramones cuando se enfermó del corazón?

Cuando estuvieron en el hospital, se dieron cuenta que
Adal Ramones desafiaba el diagnóstico. Yordi Rosado recordó:
“La primera vez que yo vi un “burn out” fue contigo. Fue muy impresionante”.
Todo sobre "¿Quién es la Máscara? 2025"

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

hieny fer lamascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Hieny Fer revela su identidad y también que su papá la ayudó desde el cielo
“Los chistes buenos eran míos, los malos de mi papá”, bromeó la actriz que estaba detrás de la Máscara de Hieny Fer
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
nocturna quien es la mascara.jpg
Famosos
Eliminan a Nocturna de "¿Quién es la Máscara?": “Era imposible adivinar que era una gamer”
La semifinal del reality enfrentó en su primer combate a Maestro Bops, Carro Ñero y Nocturna
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
El investigador Carlos Rivera otra vez le atinó a la identidad gracias a su intuicción
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
monsqueez.jpg
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
En el programa de este 2 de noviembre también hubo un salvado ya que Anahí apretó el botón de salvación
Noviembre 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara minichang.jpg
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
En el quinto programa hubo un segundo eliminado, además de Cynthia Klitbo
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
Esa fue la verdadera razón por la que terminó el programa “Otro rollo”, ya que en dos ocasiones anteriores ya habían renunciado por la misma razón: agotamiento físico.

“Mucha gente me pregunta por qué terminó Otro Rollo: es que ya no podíamos; físicamente ya no podíamos”.

Los integrantes del elenco ahora preparan un regreso pero solamente con presentaciones en teatro.
adal ramones Otro Rollo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ana-gloria-trevi-.jpg
Famosos
Gloria Trevi despotrica vs. TV Azteca en espera de juicio: “Tienen un modus operandi; quiero que me dejen en paz”
Diciembre 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
belinda nuevo novio
Famosos
Belinda, Luis Felipe Tovar, Ana Claudia Talancón y más famosos en presencia de sucesos paranormales
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Jenni-Rivera-IMSS.jpg
Famosos
¿Está viva y enferma? La foto viral de mujer idéntica a Jenni Rivera en farmacia del IMSS
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
EXHIBEN DEUDA DE PAQUITA LA DEL BARRIO.jpg
Famosos
Exmanager de Paquita la del Barrio revela quién se quedó con la herencia y si hay problemas en la familia
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
quincenera.jpg
Viral
Papás regala cirugía a su hija por sus XV años, pero termina con derrame cerebral e inmóvil
Un caso que tenía buenas intenciónes terminó en tragedia.
Diciembre 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Alejandro-Basteri.jpg
Famosos
Hermano de Luis Miguel no supera la ausencia de su madre y le manda mensaje: “Mi corazón te sigue llamando”
Alejandro Basteri, bastante conmovido, recordó el cumpleaños de su mamá con un sentido mensaje.
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Muerte-viral.jpg
Viral
Muere atropellada querida actriz a los 60 años; revelan cómo hallaron su cuerpo en la calle
Horas después de su trágico deceso se supo que presintió su muerte.
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
nacho cano.jpg
Famosos
Te contamos quiénes y qué cantaron en “Las Mañanitas a la Virgen” en TV Azteca
Incluso hubo un número musical con banda sinaloense
Diciembre 12, 2025
 · 
Alejandro Flores