Asesinan al payasito Tuki Tuki Banda Show: Lo contrataron para una fiesta, pero era una trampa

Hace una semana presumía su modo navideño. Hoy está muerto.

El fatal final del asado Tuki Tuki Banda Show llegó a manos de sicarios, que lo privaron de la vida a balazos a los 28 años de edad. Su nombre real era Rogers Gallegos, y se dedicaba a hacer felices a los niños.

La tragedia ocurrió en Lima, Perú, donde era un payaso de gran popularidad.

Al parecer, le tendieron una trampa, luego de que lo contrataron para una fiesta infantil. Cuando llegó a trabajar, Tuki Tuki le marcó a una señora que nunca salió a recibirlo bajo pretextos; en cambio, sujetos le dispararon.

Durante el ataque, dos payasos más resultaron lesionados, por lo que fueron trasladado a un hospital cercano. Sin embargo, el creador del contenido no sobrevivió.

De acuerdo con el relato de su madre, cuando Tuki Tuki llegó a la supuesta fiesta, llegaron hombres a bordo de una motocicleta y le dispararon. El día que Rogers murió, era su cumpleaños.

Tuki Tuki trabajaba con otros payasos en una banda de música. Apenas hace una semana, presumía su modo navideño, por lo que se asume que amaba la vida y la época decembrina.

Descanse en paz.