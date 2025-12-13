Suscríbete
Famosos

Asesinan al payasito Tuki Tuki Banda Show: Lo contrataron para una fiesta, pero era una trampa

Descanse en paz.

Diciembre 12, 2025 • 
MrPepe Rivero
payaso-tikitiki.jpg

Tiki Tiki

Hace una semana presumía su modo navideño. Hoy está muerto.

El fatal final del asado Tuki Tuki Banda Show llegó a manos de sicarios, que lo privaron de la vida a balazos a los 28 años de edad. Su nombre real era Rogers Gallegos, y se dedicaba a hacer felices a los niños.

La tragedia ocurrió en Lima, Perú, donde era un payaso de gran popularidad.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
maestro bops.jpg
Famosos
¿Quién es el famoso detrás de Maestro Bops? Esto han dicho los investigadores de "¿Quién es la máscara?”
Diciembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
la-rosa-guadalupe-principe-rap.jpg
Famosos
Capítulo de La Rosa de Guadalupe ¿se inspiró en escena de Will Smith en ‘El Príncipe del Rap’?
Diciembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Al parecer, le tendieron una trampa, luego de que lo contrataron para una fiesta infantil. Cuando llegó a trabajar, Tuki Tuki le marcó a una señora que nunca salió a recibirlo bajo pretextos; en cambio, sujetos le dispararon.

Durante el ataque, dos payasos más resultaron lesionados, por lo que fueron trasladado a un hospital cercano. Sin embargo, el creador del contenido no sobrevivió.

De acuerdo con el relato de su madre, cuando Tuki Tuki llegó a la supuesta fiesta, llegaron hombres a bordo de una motocicleta y le dispararon. El día que Rogers murió, era su cumpleaños.

Tuki Tuki trabajaba con otros payasos en una banda de música. Apenas hace una semana, presumía su modo navideño, por lo que se asume que amaba la vida y la época decembrina.

Descanse en paz.

Luto Asesinato
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
semifinal-estrellas-bailan-0.jpg
Famosos
Karenka y Manuel Riguezza, séptimo lugar: ¿Quiénes llegaron a la final de Las Estrellas Bailan en Hoy?
Diciembre 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Lucía-Méndez-Pedro-Torres.jpg
Famosos
Lucía Méndez llora al hablar del deterioro de Pedro Torres ante su enfermedad: “Es el amor de mi vida”
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ana de la reguera
Famosos
Ana de la Reguera se sincera y confiesa que tuvo un encuentro sentimental con una mujer: “Me encantó”
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Rosa-María-Noguerón.jpg
Famosos
Productora de ‘La Casa de los Famosos México’ destroza a ‘La Granja VIP’: se tienen que tragar sus palabras
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ana-gloria-trevi-.jpg
Famosos
Gloria Trevi despotrica vs. TV Azteca en espera de juicio: “Tienen un modus operandi; quiero que me dejen en paz”
Se confesó con Sabina Berman sobre su proceso legal en Estados Unidos contra la televisora donde Pati Chapoy trabaja.
Diciembre 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
quincenera.jpg
Viral
Papás regala cirugía a su hija por sus XV años, pero termina con derrame cerebral e inmóvil
Un caso que tenía buenas intenciónes terminó en tragedia.
Diciembre 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
belinda nuevo novio
Famosos
Belinda, Luis Felipe Tovar, Ana Claudia Talancón y más famosos en presencia de sucesos paranormales
Destaparon detalles escalofriantes.
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Jenni-Rivera-IMSS.jpg
Famosos
¿Está viva y enferma? La foto viral de mujer idéntica a Jenni Rivera en farmacia del IMSS
Una mujer con gran parecido a ‘La Diva de la Banda’ hizo sonar las alarmas sobre el paradero de la cantante.
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez