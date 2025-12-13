Suscríbete
Ana de la Reguera baila en La Casita con Bad Bunny pero sufre las consecuencias al otro día

La actriz mexicana incluso fue reconocida por el Conejito Malo, quien la abrazó

Diciembre 12, 2025 • 
Alejandro Flores
ana de la reguera bad bunny.jpg

Ana De la Reguera estuvo en La Casita

Instagram

Ana de la Reguera y sus dos amigas Lety Sahagún y Ashley Frangie pagaron boleto para estar dentro de La Casita, este novedoso (y polémico) concepto en los conciertos de Bad Bunny.

La Casita es un espacio independiente del escenario que se coloca en los foros donde Bad Bunny ha dado conciertos pero buscando que se ubique cerca de las gradas, es decir, de los asientos más baratos.
En el caso del estadio GNP, La Casita se puso en la zona de General B, es decir, un espacio que ni siquiera estaba numerado. En torno a este concepto se ha generado una discusión en la que incluso se la ha llamado una “democratización” del show, ya que supone que no necesariamente se tiene que pagar el boleto más caro para ver de cerca al Conejito Malo.
Sin embargo, sí hay un precio por entrar al interior de La Casita y bailar: se le llama Zona de Vecinos y costaron desde 12,000 pesos hasta 27,000 los VIP, que garantizaban el acceso al interior del espacio.

Así fue con Ana de la Reguera y las creadoras de contenido Lety Sahagún y Ashley Frangie, quienes “lo dieron todo”, según contó la propio Lety en una historia de su cuenta de Instagram.
La actriz mexicana compartió además algunos videos de los momentos en que Benito (nombre de pila de Bad Bunny) estuvo en La Casita e incluso la reconoció y la abrazó.
De la Reguera aparece en esos videos efectivamente cantando y bailando con todo. por cierto, también aparece en las imágenes Diego Boneta.

ana de la reguera bad bunny (1).jpg

Bad Bunny abraza a Ana de la Reguera

Instagram

Las consecuencias del perreo

El problema fue al siguiente día. Amaneció tan desvelada y cansada que no se despertó a tiempo para una grabación que ya tenía pactada con el podcast de “Se regalan dudas”.

“Hubo tres personas que lo dieron todo en el concierto de Bad Bunny: Ana, Ashley y yo.Todas sin contemplar que nosotros ilusamente a las 10 de la mañana habíamos puesto una grabación a la cual nadie asistió, obviamente”, con Lety en su perfil de redes sociales.

La anécdota se tomó como una historia divertida por parte de las tres amigas: el video de Lety confesando su falta, fue compartido por Ana de la Reguera, junto con una foto de su pulsera VIP de La Casita y otro video de la manera en que viajaron en un carrito de golf para llegar a ese espacio.

Ana De La Reguera Bad Bunny
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
