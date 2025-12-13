Suscríbete
Alexis Ayala se queja de su sueldo en La Casa de los Famosos

El actor contó cuánto le pagaron y por qué considera que no es lo que él se merecía

Diciembre 12, 2025 • 
Alejandro Flores
alexis ayala.jpg

Alexis Ayala quedó en sexto lugar

Televisa

Alexis Ayala dice que se siente orgulloso del tono que dominó La Casa de los Famosos 2025.

“Si no hubiéramos estado los habitantes que estuvimos, La Casa no hubiera sido lo que fue”, le dijo a Mara Patricia Castañeda en una entrevista para su canal de Youtube.
Ayala fue el sexto lugar del reality show y a lo largo de las semanas que estuvo dentro, se convirtió también en una especie de villano. “Vine a patear el avispero”, decía el actor cada vez que provocaba alguna reacción con sus actitudes.
Alexis tuvo enfrentamientos sobre todo con Dalilah Polanco y con Shiky, quienes lo acusaban de crear un personaje para interactuar con el resto de los habitantes. En cambio, Aldo de Nigris, Abelito y Aaron Mercury lo adoptaron como un gruía dentro de la Casa. Junto con Mar Contreras crearon un grupo al que llamaron “La manada”.
Ahora que lo recuerda, ya a tres meses de distancia, tiene una explicación muy clara sobre lo que sucedió con él y sus compañeros dentro del reality.

“Fue una casa muy dulce. Si te fijas, la primera fue muy novedosa, la segunda fue violenta en cierto sentido pero la de nosotros fue muy dulce en muchos momentos y por eso dicen que hasta aburrida y predecible, pero la vida a veces es así”.

El reclamo de Alexis Ayala a La Casa de los Famosos

Alexis Ayala, dentro de La Casa, repetía constantemente dos frases. Una es que “para eso me contrataron” y la otra era “estoy aquí para volver a estar en la cima”.
Con la primera frase, Alexis se defendía de quienes lo tachaban de duro y ofensivo en sus comentarios.

La segunda frase, en cambio, lo mostraba vulnerable ya que llegó a confesar que estaba saliendo de una fuerte crisis económica que provocó, entre otras cosas, que una semana antes de entrar a La Casa de los Famosos tuviera que vender su casa.
Ahora, en la entrevista con Mara Patricia Castañeda, deja en claro que efectivamente estuvo a punto de la bancarrota y que por eso se aprovecharon de él a la hora de negociar su contrato para estar en reality show.

“A mí no me pagaron como hubiera querido”, dice con contundencia.

¿Por qué considera Alexis Ayala que no le pagaron lo que merecía?

Alexis no mencionó cifras pero hizo cuentas del dinero que terminó ganando en La Casa de los Famosos, el cual resultó menor en cuanto al tiempo invertido. Es decir, que en una telenovela trabaja menos y gana lo mismo.

“Yo gané lo mismo que gano en una novela y lo saben. Era para que yo ganara el doble de lo que gano en una novela porque estaba 24/7. Pero había una gran necesidad de mi parte y la necesidad se huele y la gente usamos esas cosas”.

De modo que desde su punto de vista la negociación de su contrato no fue del todo buena para él. No obstante, el resultado emocional y profesional lo compensaron.

“Al final en el costo beneficio... el costo podía ser muy grande pero el beneficio fue mayor”, le explicó a Mara Patricia.

Alexis se refiere a que al salir de La Casa tuvo muchas más ofertas de trabajo, incluyendo una película que filmará en Chile en junio del siguiente año.

Alexis Ayala La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
