¿De qué murió estrella de la SERIE TURCA ‘Por un amor’ a los 35 años?; su mamá estaba a su lado

“Él nos envió aquí para vivir una experiencia, para dar gracias y por amor. Ahora me dejo llevar”.

La famosa actriz de ‘Por un amor’, serie turca que actualmente se transmite en Imagen Televisión, murió a horas de haber cumplido 35 años. Ece Írtem perdió la vida y su madre presenció el trágico momento.

La noticia fue confirmada por el abogado de la artista mediante un comunicado de prensa. “Mi clienta, Ece Írtem ha muerto hoy, alrededor de las 12:00”.

Y añade la comunicación que “el hecho ocurrió mientras se encontraba en su propia casa junto a su madre. Según las primeras evaluaciones, creemos que falleció a causa de un infarto”.

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En tanto, se sabe que la investigación al respecto continúa. “El resultado definitivo se esclarecerá con el informe de la autopsia”.

Medios locales recogen que la actriz celebró un día antes de morir su cumpleaños y en sus historias de Instagram compartió sus felicitaciones.

En medio del luto por su partida, se hizo viral una entrevista que le otorgó a su colega, Ceyda Düvenci, donde le cuestiona “¿Y ahora, hacia dónde?”, a lo que la estrella turca expresa: “Se lo encomiendo todo a Dios”.

“Como seres humanos, nos preocupamos demasiado por muchas cosas. Ahora, sea cual sea el destino, allá iremos. Tengo mucha fe, es decir, lo encomiendo todo a Dios”, mencionó.

“Me parece que todo aquello por lo que nos preocupamos y nos entristecemos, también lo debilita a Él. Él nos envió aquí para vivir una experiencia, para dar gracias y por amor. Ahora me dejo llevar”, concluyó.

¿Quién es Ece Írtem?

La actriz nació en Sivas, Turquía, en 1991. Estudió Ópera y Canto como especialidad en el Departamento de Música de la Universidad Yaşar y, posteriormente estudió interpretación en el Centro Cultural Sadri Alişik, de Estambul.

Comenzó su carrera televisiva con la serie ‘Kaçak Gelinler’, emitida en 2014, y pronto interpretó papeles en numerosas producciones de éxito, volviéndose muy querida entre el público.

Su popularidad trascendió las fronteras de Turquía gracias a sus papeles en varias producciones que alcanzaron gran audiencia en América Latina.

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Fue reconocida por interpretar al personaje de ‘Isil’ en ‘Kızılcık Şerbeti’, emitida en la región bajo los títulos ‘One Love’ y ‘Por un amor’, y al de ‘Meric’ en ‘Yasak Elma’, conocida en español como ‘Pecado original’. También participó en las series ‘Nueva novia’ y ‘Me robó mi vida’, además de en el largometraje ’10 días de un hombre curioso’.

Descanse en paz.