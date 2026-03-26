Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Cynthia Klitbo destapa maltrato y sentirse “ULTRAJADA” tras estudios ginecológicos: “tengo ganas de llorar”

A su salida de la clínica donde le realizaron mastografía y papanicolaou, la actriz expresó su malestar.

Marzo 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Cynthia-Klitbo.jpg

La actriz Cynthia Klitbo compartió su experiencia al acudir a realizarse pruebas ginecológicas.

Instagram

“Tengo ganas de llorar me siento ultrajada porque en ningún momento me preguntaron si yo quería ser un conejillo de Indias”.

La actriz Cynthia Klitbo narró la desafortunada experiencia que enfrentó luego de acudir a realizarse un examen ginecológico preventivo que consiste en la toma de muestra de células del cuello uterino para examinarlas en un microscopio.

Tras finalizar los estudios, la artista compartió un video en sus redes sociales expresando lo mal que se sintió y calificándolos de demasiado invasivos y que “los odiaba”.

“Hacer esos estúpidos análisis que odio que son el papanicolaou y la mastografía y entonces resulta que me meten a dos personas tanto en los de sangre como en los del papanicolau, no importa que sean dos mujeres”, explicó en el inicio del video.

TE RECOMENDAMOS: Cynthia Klitbo revela que tiene una enfermedad INCURABLE: “Me ha costado mucho, me deprimí mucho”

Posteriormente se dijo en desacuerdo de que ingresara una segunda persona a mirar cómo se le hacían las pruebas y confesó que sería preferible que le preguntaran a las pacientes previamente. Esto además de ser incómodo por la toma de muestra en sí, se hace más difícil con terceros en el consultorio.

“Yo entiendo que hay gente que es nueva en una clínica y quiere ver, pero deberían preguntar porque de por sí como mujer se siente uno expuesta con una cosa que se llama ‘pato’ metida ahí adentro y que te estén sacando pedazos de ti…”, indicó la famosa.

Y también se sinceró y manifestó sus ganas de llorar pues se sentía “ultrajada, un conejillo de Indias” y “violada”.

Te puede interesar:
moises-penaloza-corazon-oro.jpg
Telenovelas
Moisés Peñaloza es un boxeador en “Corazón de oro” y se preparó tres meses: “Pesaba 81 y ahora peso 94 kilos”
Marzo 23, 2026
 · 
Edson Vázquez
Maxine-Woodside.jpg
Famosos
Le QUITAN una hora de programa de radio a Maxine Woodside y la mandan a plataformas digitales
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Heydi-Infante.jpg
Famosos
Nieta de Pedro Infante denuncia que fue SECUESTRADA por ‘Gama, el doctor de las estrellas’
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Angélica-Vale-Otto-Padrón.jpg
Famosos
Angélica Vale y su aún esposo Otto Padrón ahora se volvieron ROOMIES: “Simplemente se transformó el amor”
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juego devoces silvas.jpg
Famosos
La desgarradora revelación de Walo Silvas en “Juego de Voces": “Mi mamá intentó quitarse la vida 3 veces”
Marzo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
florinda meza (3).jpg
Famosos
¿Qué piensa Florinda Meza de la relación de Nodal y Ángela Aguilar? Le echa la culpa a uno de los dos
Marzo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores

Sin embargo, quiso cuestionar a sus seguidores para saber si estaba exagerando o se trataba de una práctica común. “Quiero saber si estoy mal... En este momento tengo ganas de llorar me siento ultrajada porque en ningún momento me preguntaron si yo quería ser un conejillo de Indias, en ese sentido si soy súper mamo*a, ¿qué opinan?, porque yo me siento violada”, expresó.

Algunas cibernautas coincidieron con Klitbo en cuanto a que el papanicolau es muy incómodo e invasivo, sin embargo otras dijeron que hizo “mucho drama” y que hizo mal con llamar a las pruebas “estúpidos análisis”, pues los resultados salvan vidas.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hija de Cynthia Klitbo “tiene años” que se quiere quitar el APELLIDO paterno: “no quiere saber nada de él”

Además, le hicieron saber a la actriz de telenovelas que un segundo o tercer médico o enfermero sirve para proteger tanto a la paciente como al especialista, pues tiene un carácter neutral en el caso de exploraciones íntimas.

Cynthia Klitbo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Kika-Edgar.jpg
Famosos
Kika Edgar cancela conciertos y llega al hospital de EMERGENCIA en Sonora; ¿qué le pasó?
Marzo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
martha hogareda.jpg
Famosos
Al interior de la casa donde Martha Higareda cría a sus gemelas junto a Lewis Howes
Marzo 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
ymhoni vidente luis miguel.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice dos impresionantes duetos de Luis Miguel en su nuevo disco
Marzo 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
luca palomo eduardo palomo.jpg
Famosos
¡Como si fuera Juan del Diablo! Así luce el hijo de Eduardo Palomo
Marzo 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
Adolescente-Makarenko.jpg
Viral
Alumno de 15 años MATA a dos maestras en la preparatoria Makárenko de Michoacán: así va el caso
El adolescente ingresó a la escuela y fue directamente a atacar a las trabajadoras.
Marzo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yo no creo en los hombres.jpg
Telenovelas
Revelan a la protagonista de la nueva versión de “Yo no creo en los hombres"; recordemos las tres anteriores
ViX anunció que esta nueva versión será producida por Argos
Marzo 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
suarez gomis.jpg
Telenovelas
El día que Héctor Suárez Gomís abandonó una telenovela: “Me engañaron”
Luego de haber cautivado al público con su personaje de El Tacubayo, su siguiente personaje fue una decepción para él
Marzo 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
mujeres asesinas 4.jpg
Series y Cine
Estas estrellas protagonizan la nueva temporada de “Mujeres Asesinas” en ViX
La cuarta temporada promete ser fiel al legado de la serie, con “actuaciones memorables”
Marzo 25, 2026
 · 
Alejandro Flores