Cynthia Klitbo destapa maltrato y sentirse “ULTRAJADA” tras estudios ginecológicos: “tengo ganas de llorar”

“Tengo ganas de llorar me siento ultrajada porque en ningún momento me preguntaron si yo quería ser un conejillo de Indias”.

La actriz Cynthia Klitbo narró la desafortunada experiencia que enfrentó luego de acudir a realizarse un examen ginecológico preventivo que consiste en la toma de muestra de células del cuello uterino para examinarlas en un microscopio.

“Hacer esos estúpidos análisis que odio que son el papanicolaou y la mastografía y entonces resulta que me meten a dos personas tanto en los de sangre como en los del papanicolau, no importa que sean dos mujeres”, explicó en el inicio del video.

Tras finalizar los estudios, la artista compartió un video en sus redes sociales expresando lo mal que se sintió y calificándolos de demasiado invasivos y que “los odiaba”.TE RECOMENDAMOS:Posteriormente se dijo en desacuerdo de que ingresara una segunda persona a mirar cómo se le hacían las pruebas y confesó que sería preferible que le preguntaran a las pacientes previamente. Esto además de ser incómodo por la toma de muestra en sí, se hace más difícil con terceros en el consultorio.

“Yo entiendo que hay gente que es nueva en una clínica y quiere ver, pero deberían preguntar porque de por sí como mujer se siente uno expuesta con una cosa que se llama ‘pato’ metida ahí adentro y que te estén sacando pedazos de ti…”, indicó la famosa.

Y también se sinceró y manifestó sus ganas de llorar pues se sentía “ultrajada, un conejillo de Indias” y “violada”.

Sin embargo, quiso cuestionar a sus seguidores para saber si estaba exagerando o se trataba de una práctica común. “Quiero saber si estoy mal... En este momento tengo ganas de llorar me siento ultrajada porque en ningún momento me preguntaron si yo quería ser un conejillo de Indias, en ese sentido si soy súper mamo*a, ¿qué opinan?, porque yo me siento violada”, expresó.

Algunas cibernautas coincidieron con Klitbo en cuanto a que el papanicolau es muy incómodo e invasivo, sin embargo otras dijeron que hizo “mucho drama” y que hizo mal con llamar a las pruebas “estúpidos análisis”, pues los resultados salvan vidas.

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Además, le hicieron saber a la actriz de telenovelas que un segundo o tercer médico o enfermero sirve para proteger tanto a la paciente como al especialista, pues tiene un carácter neutral en el caso de exploraciones íntimas.