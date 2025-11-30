Suscríbete
La transformación de los 5 finalistas de La Isla: más delgados y barbudos

La final del reality show es este 1 de diciembre, cuando se sabrá quién se lleva los 200 mil dólares

Noviembre 30, 2025 
Alejandro Flores
la isla desafio extremo.jpg

La Isla termina este lunes 1 de diciembre

Youtube e Instagram

La final de La Isla Desafío Extrema sucederá este lunes 1 de diciembre.

Lo que comenzó como tres equipos (tiburones, águilas y panteras) ahora solo es un enfrentamiento individual entre 5 concursantes que luchan por los 200 mil dólares del primer lugar.
Pero ya estando en esta lista del top 5, no solamente el ganador se llevará dinero a casa, ya que que también hay premios para segundo, tercero y cuarto lugar: 40 mil, 25 mil y 15 mil dólares.
Los concursantes, sin embargo, saben que no sólo llegaron a La Isla por dinero, sino en busca de alguna transformación física, emocional o hasta espiritual.
Aquí te presentamos a esos 5 finalistas que luchan por ganar La Isla Desafío Extremo y la manera en que se transformaron al menos en su cuerpo durante estos dos meses.

¿Traidor o leal?

Martín Salvador ha sido uno de los participantes más polémicos: en las últimos semanas ha sido acusado de traidor y doble cara. Su participación en el reality show, sin embargo, ha sido impecable dentro de las competencias pues es elemento fundamental en los triunfos de su equipo.

martin la isla.jpg

Martín Salvador

Instagram

El enfrentamiento

Estefanía Ahumada se ha convertido en una de las consentidas del público. Generó una gran empatía sobre todo en la penúltima semana, cuando se enfrentó a Paulina en un duelo verbal donde se acusaron mutuamente de manipular a Martín. Al final fue Estefanía la que se se quedó en la Isla.

estefania la isla.jpg

Estefanía

Instagram

¿Ganador o engreído?

Gary Centeno ha encontrado su mayor fortaleza en el recuerdo de su hija. La menciona cada vez que se encuentra en crisis o cuando tiene un triunfo importante dentro del reality. Aunque ha sido acusado de ser demasiado engreído, ha llegado a la final.

gary centeno.jpg

Gary Cennteno

Instagram

El equlibrio

Nievelis González es el equilibrio de la Isla. Se ha caracterizado por su juicio sereno y por ofrecer a sus compañeros siempre un consejo en los momentos de crisis. Además, físicamente ha mostrado fortaleza y entusiasmo.

nievelisla isla.jpg

“Nieve”

Instagram

El entusiasmo

Jason Romo tuvo una lesión en la semifinal de La Isla. Su cuerpo parecía haber colapsado por el desafío extremo pero su voluntad lo hizo regresar a la competencia para competir por la final. El novio de Briggitte Bozzo se ha distinguido por su disciplina a la hora de jugar los retos.

jason romo (2).jpg

Jason Romo

Instagram

La Isla
 transformación
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
