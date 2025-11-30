La transformación de los 5 finalistas de La Isla: más delgados y barbudos

La final de La Isla Desafío Extrema sucederá este lunes 1 de diciembre.

Lo que comenzó como tres equipos (tiburones, águilas y panteras) ahora solo es un enfrentamiento individual entre 5 concursantes que luchan por los 200 mil dólares del primer lugar.

Pero ya estando en esta lista del top 5, no solamente el ganador se llevará dinero a casa, ya que que también hay premios para segundo, tercero y cuarto lugar: 40 mil, 25 mil y 15 mil dólares.

Los concursantes, sin embargo, saben que no sólo llegaron a La Isla por dinero, sino en busca de alguna transformación física, emocional o hasta espiritual.

Aquí te presentamos a esos 5 finalistas que luchan por ganar La Isla Desafío Extremo y la manera en que se transformaron al menos en su cuerpo durante estos dos meses.

¿Traidor o leal?

Martín Salvador ha sido uno de los participantes más polémicos: en las últimos semanas ha sido acusado de traidor y doble cara. Su participación en el reality show, sin embargo, ha sido impecable dentro de las competencias pues es elemento fundamental en los triunfos de su equipo.

Martín Salvador Instagram

El enfrentamiento

Estefanía Ahumada se ha convertido en una de las consentidas del público. Generó una gran empatía sobre todo en la penúltima semana, cuando se enfrentó a Paulina en un duelo verbal donde se acusaron mutuamente de manipular a Martín. Al final fue Estefanía la que se se quedó en la Isla.

Estefanía Instagram

¿Ganador o engreído?

Gary Centeno ha encontrado su mayor fortaleza en el recuerdo de su hija. La menciona cada vez que se encuentra en crisis o cuando tiene un triunfo importante dentro del reality. Aunque ha sido acusado de ser demasiado engreído, ha llegado a la final.

Gary Cennteno Instagram

El equlibrio

Nievelis González es el equilibrio de la Isla. Se ha caracterizado por su juicio sereno y por ofrecer a sus compañeros siempre un consejo en los momentos de crisis. Además, físicamente ha mostrado fortaleza y entusiasmo.

“Nieve” Instagram

El entusiasmo

Jason Romo tuvo una lesión en la semifinal de La Isla. Su cuerpo parecía haber colapsado por el desafío extremo pero su voluntad lo hizo regresar a la competencia para competir por la final. El novio de Briggitte Bozzo se ha distinguido por su disciplina a la hora de jugar los retos.