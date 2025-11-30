¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision

Los conductores del nuevo reality "¿Apostarías por mí?” hablan sin filtro sobre el amor, la confianza y por qué sus matrimonios los hace ideales para liderar este programa

Hay proyectos que llegan en el momento perfecto, casi como si el universo los acomodara pieza por pieza. Así describen Alejandra Espinoza y Alan Tacher su participación como conductores de "¿Apostarías por mí?”, el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision que se estrenará en enero de 2026 y que promete convertirse en uno de los programas más intensos del año.

Ambos llevan matrimonios largos, estables y son personajes muy queridos por el público. Alejandra tiene 11 años de casada y 17 de relación con Aníbal Marrero; y Alan, 10 años de matrimonio y 15 junto a Cristy Bernal. Sus vidas amorosas se han construido lejos del escándalo, con comunicación, respeto y complicidad. Por eso, cuando los eligieron para liderar un reality que examina las relaciones de pareja, no había dos nombres más acertados.

“A mí me cayó como anillo al dedo”, confiesa Alan entre risas. “La relación con nuestras parejas está de maravilla. Somos muy parecidos: yo con mi Cristy y Ale con su Aníbal”.

Y Alejandra lo confirma: “La confianza y la comunicación lo son todo. Hablar con tu pareja como si fuera tu amigo, tu confidente... eso no tiene precio”.

En ¿Apostarías por mí?, 12 parejas de celebridades vivirán totalmente expuestas 24 horas al día, siete días a la semana, enfrentando retos, apuestas y decisiones que pondrán a prueba su confianza mutua.

A diferencia de otros realities, explicaron los conductores, aquí no gana un individuo, gana la pareja.

“Normalmente en los realities ves estrategias personales”, explica Alan, “pero aquí no puedes, lo tienes que consultar con tu pareja. La pareja es la que sale eliminada o se queda hasta el final”.

Y por si fuera poco, será en vivo, 24/7, simultáneamente para México, Estados Unidos y Latinoamérica, a través de ViX, Univisión y UniMás.

Alejandra, emocionada como pocas veces, reconoce que este proyecto llegó con una energía especial para ella: “Tengo años trabajando hasta el último día del año”, cuenta.

“Y siempre me dicen: ‘¿Todavía quieres hacerlo?’ Y yo: ‘Sí, porque terminar el año trabajando para mí es bendición del próximo’”.

La presentadora asegura que iniciar 2026 con este programa le genera ilusión y mucha fe. Para ella, ver a parejas entregarlo todo será un espejo emocional: “Uno entra por amor. Y más cuando se trata de pareja. No cualquiera se mete a esto”.

Alan reconoce que si a él le propusieran entrar como participante lo haría sin dudar: “Yo me hubiera metido, pero Cristy no estaría muy contenta”, admite entre risas. “Ella lo haría por mí quizá, pero no sé si muy feliz. Además, piensa en nuestros hijos... es complicado”.

Ahí surge un punto esencial del reality: la privacidad. “Yo sí puedo hablar de mi relación, pero ella no. Ella es más reservada”, agrega el conductor.

El éxito del programa recaerá muchísimo en la conducción y Alejandra y Alan lo saben. Ambos creen profundamente en el amor, pero también conocen la realidad de una relación, por eso hablan con honestidad: “No existe pareja perfecta. Mi esposo y yo tenemos problemas como todos, pero los solucionamos dentro de nuestras cuatro paredes. Nadie tiene que enterarse”, confiesa la también actriz.