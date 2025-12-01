Capi Bara revela su identidad en "¿Quién es la Máscara?"; es amigo de Juanpa Zurita pero ni así lo adivinó

El octavo programa de ¿Quién es la Máscara? tuvo a dos eliminados.

El primero de ellos fue Samurái, cuya identidad fue una sorpresa ya que todos los investigadores pensaban que se trataba de algún actor, galán de telenovelas, alto y fornido, pero resultó que era Lalo España, el comediante reconocido por su personaje de Germán en “Vecinos”.

El segundo combate fue cuádruple y enfrentó a Hieny Fer, Capi Bara, Nocturna y Meta Liebre.

¿Cuáles fueron las apuestas de los investigadores en el programa de este 30 de noviembre?

Hieny Fer fue la primera en participar en el segundo combate del programa. Con su encanto habitual, convenció incluso a dos de los investigadores para modelar como si estuvieran en una pasarela. Las apuestas sobre su identidad fueron:



Juanpa Zurita:

Ana Brenda Contreras: Zuria Vega

Carlos Rivera: Macarena Achaga

Anahí:

Capi Bara se puso lentes y bromeó con Omar Chaparro acerca de su posible identidad. Las pistas llevaron a los investigadores a concluir:



Ana Brenda: Gabriel Soto

Juanpa Zurita: Eddy Escabeche

Anahí: Pablo Cruz

Carlos Rivera: José Eduardo Derbez

De Nocturna hubo confusiones porque otra vez tuvo una actuación llena de sensualidad que hizo sonrojar a Carlos Rivera.



Anahí: Brigitte Bozzo

Ana Brenda: Doris Joyceline

Juanpa Zurita: Diana Bovio

Carlos Rivera : Violeta Isfel

Meta Liebre interpretó “La Chona”, lo que contrastó con su personalidad rockera. Las votaciones de los investigadores quedaron así:



Anahí: Marie Claire

Carlos Rivera: Ashley de Ha*Ash

Juanpa Zurita: Ariel Miramontes

Ana Brenda Contreras: Eva Cedeño

¿Quién fue el segundo eliminado de ¿Quién es la Máscara este 30 de noviembre?

Nosotros queremos seguir viendo en este escenario en la semifinal de "¿Quién es la Máscara?” a Meta Liebre.

El público votó y con base en ello, se salvaron Nocturna y Hieny Fer

Por tanto, Capi Bara quedó eliminado y se supo entonces que detrás de esa máscara estaba Diego Klein, el actor protagonista de “Bajo la misma mirada”