Capi Bara revela su identidad en "¿Quién es la Máscara?"; es amigo de Juanpa Zurita pero ni así lo adivinó

El personaje dejó algunas pistas muy clara pero los investigadores no las captaron

Noviembre 30, 2025 • 
Alejandro Flores
Capi Bara fue eliminado

El octavo programa de ¿Quién es la Máscara? tuvo a dos eliminados.

El primero de ellos fue Samurái, cuya identidad fue una sorpresa ya que todos los investigadores pensaban que se trataba de algún actor, galán de telenovelas, alto y fornido, pero resultó que era Lalo España, el comediante reconocido por su personaje de Germán en “Vecinos”.
El segundo combate fue cuádruple y enfrentó a Hieny Fer, Capi Bara, Nocturna y Meta Liebre.

¿Cuáles fueron las apuestas de los investigadores en el programa de este 30 de noviembre?

Hieny Fer fue la primera en participar en el segundo combate del programa. Con su encanto habitual, convenció incluso a dos de los investigadores para modelar como si estuvieran en una pasarela. Las apuestas sobre su identidad fueron:

  • Juanpa Zurita:
  • Ana Brenda Contreras: Zuria Vega
  • Carlos Rivera: Macarena Achaga
  • Anahí:

Capi Bara se puso lentes y bromeó con Omar Chaparro acerca de su posible identidad. Las pistas llevaron a los investigadores a concluir:

  • Ana Brenda: Gabriel Soto
  • Juanpa Zurita: Eddy Escabeche
  • Anahí: Pablo Cruz
  • Carlos Rivera: José Eduardo Derbez

De Nocturna hubo confusiones porque otra vez tuvo una actuación llena de sensualidad que hizo sonrojar a Carlos Rivera.

  • Anahí: Brigitte Bozzo
  • Ana Brenda: Doris Joyceline
  • Juanpa Zurita: Diana Bovio
  • Carlos Rivera : Violeta Isfel

Meta Liebre interpretó “La Chona”, lo que contrastó con su personalidad rockera. Las votaciones de los investigadores quedaron así:

  • Anahí: Marie Claire
  • Carlos Rivera: Ashley de Ha*Ash
  • Juanpa Zurita: Ariel Miramontes
  • Ana Brenda Contreras: Eva Cedeño

¿Quién fue el segundo eliminado de ¿Quién es la Máscara este 30 de noviembre?

Nosotros queremos seguir viendo en este escenario en la semifinal de "¿Quién es la Máscara?” a Meta Liebre.
El público votó y con base en ello, se salvaron Nocturna y Hieny Fer
Por tanto, Capi Bara quedó eliminado y se supo entonces que detrás de esa máscara estaba Diego Klein, el actor protagonista de “Bajo la misma mirada”

¿Quién Es La Máscara? Diego Klein
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
