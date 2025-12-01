Suscríbete
Famosos

Hijo menor de Juan Gabriel vuelve a Ciudad Juárez y anuncia que se lanza como cantante

Jean Gabriel estuvo en el concierto que convocó a 50 mil personas en Ciudad Juárez para cantar y bailar con la proyección del concierto de Bellas Artes

Noviembre 30, 2025 • 
Alejandro Flores
jean gabriel.jpg

Jean Gabriel con Juan Gabriel (en el círculo) cuando era un niño

Instagram

Jean Aguilera es uno de los más entusiastas promotores de los conciertos de Juan Gabriel... es decir, de los conciertos en los que se proyecta el legendario concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes.

En la Ciudad de México, ese concierto fue un fenómeno que reunió a 170 mil personas de acuerdo con información oficial. El suceso se repitió, igual de masivo, en la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez, donde 50 mil personas se reunieron para cantar y bailar con el video de Juan Gabriel en Bellas Artes.

“Es una forma de revivir Bellas Artes conmigo, con mi papá y con todos ustedes”, dijo Jean Aguilera, quien es el más pequeño de los hijos reconocidos oficialmente por el Divo de Juárez.

Jean se mostró especialmente emocionado de volver a Ciudad Juárez, la ciudad en la que su papá hizo su adolescencia y juventud y donde se forjó el inicio de su carrera artística.

La nueva carrera musical de Jean Aguilera

Con videos en su cuenta de Instagram, jean mostró varios momentos de su llegada y estancia en Juárez. Ya durante el concierto, mostró los videos en los que público hizo retumbar la plaza de la Mexicanidad con el coro de canciones como “Querida”.

“Yo aprendí a amarlo dos veces, primero como papá (cuando estaba yo muy chiquito); y luego como Juan Gabriel, ya cuando lo veía en los palenques y conciertos... se me ponía la piel chinita cuando se apagaban las luces y lo veía aparecer con la gente gritando y aplaudiendo”, contó Jean en el documental “Debo, puedo y quiero”.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025
fatima-bosch-miss-universo-mexico-.jpg
Famosos
Fátima Bosch: Datos que debes conocer de la mexicana que GANÓ Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-.jpg
Famosos
Miss Universo 2025: Todo sobre el final del certamen donde deslumbró la mexicana Fátima Bosch
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-universo---.jpg
Famosos
¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”
Noviembre 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima bosch (3).jpg
Famosos
Fátima Bosch tiene doble luto: lleva un moño negro y un pin en la banda de Miss México
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandra gumzna (1).jpg
Famosos
Fátima Bosch: Divulgan chat donde el presidente de Miss Universo pelea con un juez y lo llama “mafia”
Noviembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores

Jean también aprovechó para anunciar que se lanzará como cantante, un proyecto que ha tenido desde 2021. El joven ha hecho varios intentos por arrancar su carrera musical pero hasta ahora no ha podido concretarlo.

Ahora está seguro de que sucederá. De hecho ya hizo un primer lanzamiento con la canción “No me vuelvo a enamorar”, a dueto con Sergio Durán.
Se trata de una versión libre de la canción de Juan Gabriel. Jean Gabriel le agregó una instrumentación mucho más ligera y orientada hacia el pop con falsetes hacia el final de los versos y un solo de trompeta melancólico.

Juan Gabriel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
la isla desafio extremo.jpg
Famosos
La transformación de los 5 finalistas de La Isla: más delgados y barbudos
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
yadhira carrillo (1).jpg
Famosos
Yadhira Carrillo le dice no a "¿Quién es la Máscara?” y da sus razones
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
dualipamhoni vidente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice que algo malo pasará cuando Dua Lipa llegue a México
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Kim Shantal.jpg
Famosos
La transformación de Kim Shantal: “Mi primera operación fue a los 19 años”
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
montserrat oliver yolnadanadrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade mantiene en secreto el nombre de su novia más inteligente pero cuenta su historia de amor
La conductora regresó al programa “Montse y Joe” desde hace tres semanas
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
chespiritoflorinda meza (1).jpg
Famosos
Florinda Meza hace pública la noche exacta y el lugar en el que Chespirito tomó la decisión de amarla
La actriz y productora lanzó un mensaje emotivo y esperanzador con motivo del aniversario luctuoso de Roberto Gómez Bolaños
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
tefivalenzuelaeleazargomez.jpg
Famosos
Tefi Valenzuela acusa a Eleazar Gómez y a La Granja VIP de revicitmizarla y emprende esta acción legal
La creadora de contenido recordó el juicio que emprendió contra Eleazar en 2020 y cuál fue la sentencia del juez
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
perfume-gardenia-las-vegas-1.jpg
Famosos
‘Perfume de Gardenia’ triunfó en Las Vegas y dan reconocimiento a Aracely Arámbula y Omar Suárez
Pablo Antonio Castro Zavala, Presidente del Paseo de las Estrellas celebró a la producción.
Noviembre 29, 2025
 · 
Pablo Antonio Castro Zavala