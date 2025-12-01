Hijo menor de Juan Gabriel vuelve a Ciudad Juárez y anuncia que se lanza como cantante

Jean Aguilera es uno de los más entusiastas promotores de los conciertos de Juan Gabriel... es decir, de los conciertos en los que se proyecta el legendario concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes.

En la Ciudad de México, ese concierto fue un fenómeno que reunió a 170 mil personas de acuerdo con información oficial. El suceso se repitió, igual de masivo, en la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez, donde 50 mil personas se reunieron para cantar y bailar con el video de Juan Gabriel en Bellas Artes.

“Es una forma de revivir Bellas Artes conmigo, con mi papá y con todos ustedes”, dijo Jean Aguilera, quien es el más pequeño de los hijos reconocidos oficialmente por el Divo de Juárez.

Jean se mostró especialmente emocionado de volver a Ciudad Juárez, la ciudad en la que su papá hizo su adolescencia y juventud y donde se forjó el inicio de su carrera artística.

La nueva carrera musical de Jean Aguilera

Con videos en su cuenta de Instagram, jean mostró varios momentos de su llegada y estancia en Juárez. Ya durante el concierto, mostró los videos en los que público hizo retumbar la plaza de la Mexicanidad con el coro de canciones como “Querida”.

“Yo aprendí a amarlo dos veces, primero como papá (cuando estaba yo muy chiquito); y luego como Juan Gabriel, ya cuando lo veía en los palenques y conciertos... se me ponía la piel chinita cuando se apagaban las luces y lo veía aparecer con la gente gritando y aplaudiendo”, contó Jean en el documental “Debo, puedo y quiero”.

Jean también aprovechó para anunciar que se lanzará como cantante, un proyecto que ha tenido desde 2021. El joven ha hecho varios intentos por arrancar su carrera musical pero hasta ahora no ha podido concretarlo.

Ahora está seguro de que sucederá. De hecho ya hizo un primer lanzamiento con la canción “No me vuelvo a enamorar”, a dueto con Sergio Durán.

Se trata de una versión libre de la canción de Juan Gabriel. Jean Gabriel le agregó una instrumentación mucho más ligera y orientada hacia el pop con falsetes hacia el final de los versos y un solo de trompeta melancólico.

