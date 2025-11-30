La transformación de Kim Shantal: “Mi primera operación fue a los 19 años”

“Mi primera operación me la realice a mis 19 años”, ha confesado Kim Shantal en su canal de Youtube.

La influencer ha tenido drásticos cambios en su físico desde muy joven y no necesariamente ha sido siempre por razones estéticas, también ha influido el tema médico ya que en alguna ocasión incluso escuchó de voz de su médico la palabra “cáncer” como una posibilidad.

Eso no ocurrió pero sí determinó la manera en que Shantal ha querido modificar su cuerpo para sentirse a gusto.

Aquella primera operación a los 19 años fue para ponerse implantes en el pecho, ya que sentía una cierta inseguridad al momento de subir al escenario.

En ese momento ella ya trabajaba como porrista, modelo y bailarina, por lo que consideraba que su apariencia era fundamental.

“Había algo que no me hacía sentir 100 por ciento segura, mi figura es muy ancha de arriba y no me gustaba”.

¿Qué otra operación se ha hecho Kim Shantal?

La operación de sus senos fue, de hecho, un regalo de cumpleaños que le pidió a su madre.

Aquella época, entre 2017 y 2018 es cuando Kim Shantal tiene una primera explosi

ón en redes sociales y sus seguidores comienzan a multiplicarse.

Pensó entonces en una segunda cirugía para modificar el otro elemento de su cuerpo que no le gustaba: la nariz.

Cometió ahí, sin embargo, un error que incluso ahora sigue lamentando.

“La apariencia de mi nariz ha cambiado a lo largo del tiempo. Mi nariz original me gustaba pero la puntita se iba para abajo... así que fui a operarme pero creo que no fui clara en lo que quería y tampoco fui muy consciente sobre las operaciones y no investigué a mi doctor”.

La apariencia final de su nariz en esa operación no fue del agrado de Kim Shantal y desde entonces piensa que debió hacer las cosas de diferente manera.

El trago amargo del implante volteado

En 2021 Kim Shantal desapareció misteriosamente de redes sociales durante varios meses. Al regresar, confesó que había atravesado un trance que la tuvo al borde de sus fuerzas.

“Descubrí que tenía un implante de los senos volteado. Y el médico me dijo que tenía que operarme para saber qué clase de implante tenía porque había unos que ya prohibieron porque provocaban cáncer”.

Lo que sucedió entonces fue que tuvo la suerte de que no desarrolló esa enfermedad y ella decidió intentar con otros implantes pero mucho más pequeños.

“Quise algo con lo que me sintiera mucho más cómoda. Creo que en México hay todavía un tabú sobre las mujeres que se ponen implantes porque consideran que pierde su valor como mujer”.

Actualmente, Kim Shantal es una de las granjeras del reality show de Azteca La Granja VIP.

