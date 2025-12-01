Suscríbete
Famosos

Eliminan a Samurái de "¿Quién es la Máscara?"; es un comediante que engañó a todos los investigadores

“Me compararon con todos menos conmigo”, dijo al quitarse la Máscara

Noviembre 30, 2025 • 
Alejandro Flores
samurái.jpg

Samurái perdió la Máscara

Instagram

El octavo programa de "¿Quién es la Máscara?” tuvo un primer elminado en el combate de Tropi Coco, Samurái, Caro Ñero y Maestro Bops.
La temporada 2025 ya está en su etapa final y los combates son cada vez más difíciles de resolver para los investigadores pero también para el público que vota para salvar a unos y quitarle la máscara a otros.
Con una temática de “Springbreak”, el programa comenzó con Omar Chaparro presentando a los investigadores y el primer combate que fue cuádruple. Además se agregó una invitada especial al panel de investigadores: Danielle Dithurbide.

Así fue el primer combate del 30 de noviembre

Carro Ñero tiene una química especial con Omar Chaparro, tanto que llegaron a rapear juntos en el escenario. Las apuestas por la identidad de este personaje que parece venir de un barrio bajo de la Ciudad de México quedaron así:

  1. Anahí: Yo creo que puede ser un integrante de Tierra Cero, alguien que adorábamos: Erik Elias
  2. Ana Brenda Contreras: Creo que puede ser alguien que es hiperactivo como Víctor García
  3. Juanpa Zurita: Yo creo que podemos tener aquí al mismísimo Berth-O
  4. Carlos Rivera: Siento que las pistas de “Lascuaráin” mas “la Usurpadora” son muy claras y yo creo que es David Zepeda

Samurái es uno de los favoritos de los investigadores, quienes ya lo habían salvado en anteriores programas. En esta ocasión modificó el tono de su voz al momento de cantar, por lo que provocó confusión en los investigadores.

  1. Caros Rivera: Hubo una pista en particular del resort de los pinos, que yo diría que es El hotel de los secretos y dije: qué tal que sea Jorge Poza
  2. Anahí: Por su forma de moverse, de conectar con el público, creo que podría ser Sergio Goyri
  3. Ana Brenda Contreras: Hay un elemento que se repite y se repite que es Fuego en la Sangre; me encantaría que fuera Jorge Salinas
  4. Juanpa Zurita: Cuando lo escucho cantar me destantea pero me lleva a que es un actor y que es Alejandro Speitzer

Tropi Coco refrendó su simpatía y el encanto que ejerce sobre el público. Incluso regaló agüita de coco a los investigadores.

  1. Juanpa Zurita: Hay una amiga que es Sofía Reyes y que canta “Mal de amores”, que fue una pista que me llamó la atención
  2. Ana Brenda Contreras: Bueno, ¿y quién canta con Sofía Reyes? Pues Becky G
  3. Anahi: Ese talento, esa voz... creo que puede ser Paulina Goto
  4. Carlos Rivera: En M15 había otra actriz multitalentosa y puede ser que esté aquí Natasha Dupeyrón

Maestro Boops fue puesto en aprietos por Danielle Dithurbide, la investigadora invitada, quien le preguntó si se habían visto antes en ese mismo foro.

  1. Danielle Dithurbide: Mi apuesta final es que es Mau Nieto
  2. Juanpa Zurita y Carlos Rivera: Los dos coincidieron en la apuesta y la dijeron al mismo tiempo: “Paco el de las empanadas”
  3. Ana Brenda Contreras: Yo creo que es Mau Nieto
  4. Anahí: Yo lo que creo que es alguien con tablas y puede ser José Eduardo Derbez
  5. Ana Brenda Contreras (nuevamente pues cambió su apuesta): “Puede ser Eugenio Derbez”
Todo sobre "¿Quién es la Máscara? 2025"

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

maria ovina.jpg
Famosos
Eliminan a María Ovina de ¿Quién es la máscara?; era una de “Las Perdidas” y Carlos Rivera la adivinó
El programa de este 23 de noviembre enfrentó en el primer combate a María Ovina, Capibara y Tropi Coco
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
mascara-odalys-.jpg
Famosos
¿Cuál fue el rating de '¿Quién es la máscara?’ cuando destaparon a Odalys Ramírez y Julián Gil?
El programa dominical de las estrellas sigue conquistando a la audiencia.
Noviembre 19, 2025
 · 
TVyNovelas
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
El investigador Carlos Rivera otra vez le atinó a la identidad gracias a su intuicción
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
monsqueez.jpg
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
En el programa de este 2 de noviembre también hubo un salvado ya que Anahí apretó el botón de salvación
Noviembre 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara minichang.jpg
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
En el quinto programa hubo un segundo eliminado, además de Cynthia Klitbo
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Quién perdió la Máscara este 30 de noviembre?

Anahí anunció que el panel de investigadores decidió salvar a Tropi Coco.
El público, por su parte, votó para salvar a Maestro Bops y a Carro Ñero.
Por tanto, el concursante que tuvo que revelar su identidad fue Samurái.
Al quitarse la máscara quedó al descubierto el mayor misterio de la televisión mexicana: detrás de Samurái estaba Lalo España, el comediante de Vecinos.
La revelación fue una sorpresa para Juanpa, Rivera, Anahí y Ana Brenda porque a lo largo de los tres programas en los que participó, ninguno de ellos estuvo siquiera cerca de adivinarlo.
España contó que lo que hizo con Samurái fue dejar de lado la comedia para desviar la atención, además de que su Máscara era voluminosa, dando la impresión de que se trataba de un actor alto.

“Me confundieron con todos menos conmigo, como dice Timbiriche”, bromeó España cuando se quitó la Máscara.

¿Quién Es La Máscara? Lalo España
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
maria-julia-lafuente---.jpg
Famosos
Llegó el día del adiós: Así se despidió María Julia Lafuente de su noticiero en Multimedios
Noviembre 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
apostarias-por-mi-.jpg
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Noviembre 30, 2025
 · 
Grisel Vaca
boda-paty-cantu.jpg
Famosos
De verde y blanco: Paty Cantú así se casó con el actor Christian Vázquez en la playa
Noviembre 30, 2025
 · 
TVyNovelas
fatima bosch (9).jpg
Famosos
Fátima Bosch: así comenzará su reinado como Miss Universo; ya viaja a Nueva York
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
la isla desafio extremo.jpg
Famosos
La transformación de los 5 finalistas de La Isla: más delgados y barbudos
La final del reality show es este 1 de diciembre, cuando se sabrá quién se lleva los 200 mil dólares
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
yadhira carrillo (1).jpg
Famosos
Yadhira Carrillo le dice no a "¿Quién es la Máscara?” y da sus razones
La actriz dice que sólo aceptaría estar en el panel de investigadores, como sucedió un el programa del 23 de noviembre, en el que estuvo como invitada
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
dualipamhoni vidente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice que algo malo pasará cuando Dua Lipa llegue a México
“Lo mismo que hace tres años”, vaticina la tarotista
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Kim Shantal.jpg
Famosos
La transformación de Kim Shantal: “Mi primera operación fue a los 19 años”
La participante de La Granja VIP ha tenido tres cirugías estéticas, una incluso por razones médicas
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores