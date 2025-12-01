Eliminan a Samurái de "¿Quién es la Máscara?"; es un comediante que engañó a todos los investigadores

El octavo programa de "¿Quién es la Máscara?” tuvo un primer elminado en el combate de Tropi Coco, Samurái, Caro Ñero y Maestro Bops.

La temporada 2025 ya está en su etapa final y los combates son cada vez más difíciles de resolver para los investigadores pero también para el público que vota para salvar a unos y quitarle la máscara a otros.

Con una temática de “Springbreak”, el programa comenzó con Omar Chaparro presentando a los investigadores y el primer combate que fue cuádruple. Además se agregó una invitada especial al panel de investigadores: Danielle Dithurbide.

Así fue el primer combate del 30 de noviembre

Carro Ñero tiene una química especial con Omar Chaparro, tanto que llegaron a rapear juntos en el escenario. Las apuestas por la identidad de este personaje que parece venir de un barrio bajo de la Ciudad de México quedaron así:



Anahí: Yo creo que puede ser un integrante de Tierra Cero, alguien que adorábamos: Erik Elias Ana Brenda Contreras: Creo que puede ser alguien que es hiperactivo como Víctor García Juanpa Zurita: Yo creo que podemos tener aquí al mismísimo Berth-O Carlos Rivera: Siento que las pistas de “Lascuaráin” mas “la Usurpadora” son muy claras y yo creo que es David Zepeda

Samurái es uno de los favoritos de los investigadores, quienes ya lo habían salvado en anteriores programas. En esta ocasión modificó el tono de su voz al momento de cantar, por lo que provocó confusión en los investigadores.



Caros Rivera: Hubo una pista en particular del resort de los pinos, que yo diría que es El hotel de los secretos y dije: qué tal que sea Jorge Poza Anahí: Por su forma de moverse, de conectar con el público, creo que podría ser Sergio Goyri Ana Brenda Contreras: Hay un elemento que se repite y se repite que es Fuego en la Sangre; me encantaría que fuera Jorge Salinas Juanpa Zurita: Cuando lo escucho cantar me destantea pero me lleva a que es un actor y que es Alejandro Speitzer

Tropi Coco refrendó su simpatía y el encanto que ejerce sobre el público. Incluso regaló agüita de coco a los investigadores.



Juanpa Zurita: Hay una amiga que es Sofía Reyes y que canta “Mal de amores”, que fue una pista que me llamó la atención Ana Brenda Contreras: Bueno, ¿y quién canta con Sofía Reyes? Pues Becky G Anahi: Ese talento, esa voz... creo que puede ser Paulina Goto Carlos Rivera: En M15 había otra actriz multitalentosa y puede ser que esté aquí Natasha Dupeyrón

Maestro Boops fue puesto en aprietos por Danielle Dithurbide, la investigadora invitada, quien le preguntó si se habían visto antes en ese mismo foro.

Danielle Dithurbide: Mi apuesta final es que es Mau Nieto Juanpa Zurita y Carlos Rivera: Los dos coincidieron en la apuesta y la dijeron al mismo tiempo: “Paco el de las empanadas” Ana Brenda Contreras: Yo creo que es Mau Nieto Anahí: Yo lo que creo que es alguien con tablas y puede ser José Eduardo Derbez Ana Brenda Contreras (nuevamente pues cambió su apuesta): “Puede ser Eugenio Derbez”

¿Quién perdió la Máscara este 30 de noviembre?

Anahí anunció que el panel de investigadores decidió salvar a Tropi Coco.

El público, por su parte, votó para salvar a Maestro Bops y a Carro Ñero.

Por tanto, el concursante que tuvo que revelar su identidad fue Samurái.

Al quitarse la máscara quedó al descubierto el mayor misterio de la televisión mexicana: detrás de Samurái estaba Lalo España, el comediante de Vecinos.

La revelación fue una sorpresa para Juanpa, Rivera, Anahí y Ana Brenda porque a lo largo de los tres programas en los que participó, ninguno de ellos estuvo siquiera cerca de adivinarlo.

España contó que lo que hizo con Samurái fue dejar de lado la comedia para desviar la atención, además de que su Máscara era voluminosa, dando la impresión de que se trataba de un actor alto.