Picus: Entre la fama y la familia, nos revelan cómo conservan el equilibrio en medio del éxito

2025 se convirtió en un punto de quiebre para Picus: llenaron conciertos con más de 20 mil personas, demostrando que su proyecto trascendió las pantallas. Y mientras celebran ese logro, ya preparan el siguiente paso: colaboraciones top que debutarán en 2026, una nueva etapa que consolidará su evolución artística.

La historia de Picus se formó entre risas, carreras matutinas, discusiones por cosas mínimas y la convivencia diaria de una casa llena. Anthony, de 15 años, lo expresa con claridad cuando le preguntan cuántos son: “Híjole, ocho”. Luigi, de 17 años, acota: “Pero ahora ya no estamos todos en la casa”.

Anthony ajusta la cifra actual: “En la casa éramos ocho, pero ahora somos siete”, y es que su hermana Leslie “La Principesa” ha dejado el nido.

“Siempre he sido muy independiente, pero estar conviviendo con tanta gente y de la nada, solo yo, sí es un poco complicado. Pero bien, me siento muy bien”, cuenta.

Aun con las distancias, la familia se mantiene conectada, incluso con el hermano que vive en Alemania. Luigi lo recuerda: “A pesar de que él está en sus cosas, nosotros en las nuestras, tenemos todo en común… nos manda así de que: ‘Miren dónde estoy trabajando’, y tiene la vista a la Torre Eiffel”.

En el centro está Gerardo, el papá, cuya figura sostiene la estructura familiar. Él lo resume: “Yo me siento bendecido por la familia que tenemos” y acepta que su rol se volvió más complejo desde que la fama los alcanzó. “Es bien difícil porque hay una gran responsabilidad porque no sabes si se en los shows habrá mucha gente… entonces hay que estar atento”.

Dentro del hogar, las reglas permanecen. Gerardo lo deja claro: “Aquí no hay privilegios… si hay castigo, hay castigo; si hay reporte, hay reporte. Le toca doble tarea, doble tarea”. Su filosofía va más allá de la disciplina: “Acuérdate de cuando estabas empezando… no es como que puedas ya sentirte otra cosa por lo que estás logrando”. Anthony, consciente de ello, explica: “Siempre trato de ser como uno más… no quererme alzar por así decirlo”. La rutina de los hijos exige mucho más de lo que muestran las redes: escuela, ejercicio, tareas, grabaciones, música.

Leslie lo observa desde afuera: “Ellos hacen más cosas que los adultos… van a la escuela, hacen ejercicio, tarea y luego graban”.

En el camino encontraron pruebas que fortalecieron su unión. Leslie lo expresa con honestidad: “A veces decimos: ‘Por qué nos han puesto tantas pruebas tan complicadas?, ¿por qué la gente buena pasa eso?’”, y Gerardo responde desde la experiencia a todos aquellos que pasan por un mal momento: “Que le echen muchas ganas, que tengan fe y que se abracen con la familia”. La fe es un pilar emocional para ellos. “Sí tenemos fe y creemos”, afirma Gerardo.

Anthony lo complementa desde la gratitud: “Gracias a Dios estamos con vida”, y es que la pandemia marcó su historia de forma profunda. Gerardo la recuerda así: “Lo único bueno que dejó la pandemia es que unió a muchas familias… nos dejó un aprendizaje muy cañón para valorar a la familia”. También fue la etapa en la que grabaron sin descanso: era, como dice Gerardo, “24/7 grabar, porque era pandemia”.

También aparecieron temores. Anthony comparte el suyo: “Tengo mucho miedo a la oscuridad… y un poco el miedo a fracasar”. Luigi asegura que no identifica un miedo concreto, aunque reconoce lo retador del proceso.

Cuando imaginan el futuro, lo hacen desde su esencia. Luigi admite que para él en 10 años el horizonte es incierto. Anthony proyecta la posibilidad de ser padre y Gerardo imagina una casa llena de nietos.

La historia de Picus demuestra que su éxito nace del mismo lugar donde nació todo: la familia. No aprendieron a quererse para trabajar juntos; aprendieron a trabajar sin dejar de quererse. Y esa es su mayor fortaleza.

Por eso, cuando se les pide definirse en una frase, Anthony pronuncia la que resume todo: “Al final somos una familia, y eso es lo que más nos une”. Y esa es la esencia de Picus: una familia de 10 dentro y fuera del escenario.