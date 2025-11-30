Fátima Bosch: así comenzará su reinado como Miss Universo; ya viaja a Nueva York

Fátima Bosch y su reinado en Miss Universo siguen su curso.

Las polémicas generadas por las acusaciones del exjurado Omar Harfouch y la renuncia de misses de otros países en medio de acusaciones de discriminación no detienen las actividades de la nueva Miss Universo.

Hasta ahora, Fátima sólo había cumplido con obligaciones y actividades en la agenda propia del certamen final. La semana pasado hizo visitas a lugares turísticos de Tailandia como parte de la promoción del país anfitrión e hizo una visita a la Reina Madre de ese país, Sirikit Kitiyakara, viuda del rey Bhumibol Adulyadej (Rama IX) y madre del actual rey, Maha Vajiralongkorn (Rama X).

En un video, Fátima mostró su visita al santuario de la tumba de la Reina Madre, que murió en octubre de este año.

Presentación y homenaje a Fátima Bosch

Pero ahora Fátima tendrá su primera actividad oficial internacional como Miss Universo 2025.

La organización anunció que viajará a Nueva York para ofrecer su primera conferencia de prensa, lo que significa que será su primera aparición pública tras la coronación pero también tras el escándalo generado por las acusaciones de fraude dentro del certamen.

Supuestamente, según Harfouch el mexicano Raúl Rocha, uno de los propietarios del certamen, organizó un jurado paralelo que hizo una preselección para favorecer a Fátima y dejar fuera a “países pobres y de África”.

En Estados Unidos, Fátima Bosch, además de la presentación oficial ante medios de comunicación, presenciará el homenaje que se hace cada año a la ganadora de Miss Universo.

“Fátima será homenajeada en la Ceremonia de Iluminación del Empire State Building, donde el horizonte brillará con los colores de México”.

Estas actividades están planeadas para comenzar el 2 de diciembre.