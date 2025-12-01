Suscríbete
¿A dónde fue Dua Lipa para bailar salsa y cuánto cuesta la entrada?

La cantante británica ya está en México y visitó un lugar que surgió como bar de ficheras y hoy es un club de moda

Noviembre 30, 2025 
Alejandro Flores
dua lipa.jpg

Dua Lipa en el Club San Luis

Instagram

Dua Lipa hasta se tomó una selfie con algunos de los parroquianos del club nocturno al que fue a bailar salsa.

La cantante británica ya está en México para su serie de conciertos que comienzan mañana en el estadio GNP. Y fiel a su costumbre de salir a reconocer los usos y costumbres de los lugares a donde va, se dio una vuelta por el San Luis, un club nocturno que tiene 85 años de historia y que primero fue cantina, luego bar de ficheras (sí, con hombres que pagaban una ficha por bailar con las parroquianas), más tarde se consolidó como salón de baile y ahora es una mezcla de todo eso.
Dua Lipa fue grabada mientras bailaba una salsa en la pista del Club San Luis en compañía de Callum Turner, su novio.
Sus pasos bien cadenciosos llamaron la atención de sus seguidores que hicieron viral el video pero también llamó la atención la química que hay en la pareja.

“Eso es estar enamorado”, escribió uno de los fans de Dua como respuesta al video que fue publicado también en el perfil oficial del Club San Luis.

La noche de Dua Lipa en el Club San Luis

Una de las mayores expectativas en los conciertos en México de la cantante británica es sabe cuál canción interpretará como cover. En cada uno de los países en los que ha estado, hace un cover de algún tema de un artista representativo. Las apuestas en México van sobre Juan Gabriel, Caifanes o hasta Maná.

Lo cierto es que con su visita al Club San Luis demostró su interés por empaparse de la cultura popular mexicana.

“Anoche el San Luis Club se iluminó con la presencia de Dua Lipa. Gracias por visitarnos y regalarnos esa vibra tan única. ¡Esta es tu casa y bienvenida a México!”, publicó el Club junto a la foto de la selfie que se tomó la cantante.

Actualmente, la entrada a este club nocturno siempre es mejor hacerla mediante reservación. En su página oficial se puede hacer el registro gratuito a menos que sea una reservación para más de 10 personas, en cuyo caso se pide anticipo.

club san luis.png

El show en vivo es uno de sus atractivos

Instagram

Para el resto de las reservaciones los precios son:

  • Gabinetes: 4 personas, consumo mínimo 2,200 pesos
  • Mesa de salón: 5 personas, consumo mínimo 2,400 pesos
  • Mesa de pista: 4 personas, consumo mínimo 3,500 pesos

No se sabe, por ahora, si Dua Lipa pagó el consumo mínimo de su mesa de pista o entró por cortesía de la casa.

Dua Lipa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
