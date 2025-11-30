Suscríbete
Llegó el día del adiós: Así se despidió María Julia Lafuente de su noticiero en Multimedios

Rostro inconfundible del canal, así se despidió tras casi 50 años de trabajo.

Noviembre 30, 2025 • 
MrPepe Rivero
maria-julia-lafuente---.jpg

María Julia Lafuente

Multimedios

“Se llegó el día, el momento está aquí. Estoy hecha un mar de emociones”, dijo María Julia Lafuente.

Este 28 de noviembre, María Julia Lafuente se despidió de Grupo Multimedios después de 48 años de trayectoria. La presentadora había anunciado, semanas atrás, que se despediría del noticiario que conduce, pues decidió dar una pausa a su carrera profesional.

“Es cierto lo que dicen: El amor que recibes, es igual al amor que entregaste. Me siento rebasada con todas las muestras de cariño, respeto y admiración”.

“He decidido poner una pausa en mi carrera, un alto momentáneo a casi cinco décadas de trabajo ininterrumpido. Pero hoy me dirijo a ustedes para expresar lo que pasa en mi mente y corazón: Gracias por su cariño y preferencia, la vida siempre es y será de ciclos. Y el mío al frente del noticiero de medio día, terminó hoy”.

“Ha sido un privilegio llegar a cada uno de sus hogares y poder convivir con usted todos los días. Cómo quisieran que supieran cómo gocé, me divertí y lloré”.

“Siempre estaré eternamente agradecida con esta empresa, con mi casa Grupo Multimedios que me dejó ser durante todo este tiempo”, dijo al despedirse, en su último programa.

¿Quién es María Julia Lafuente?

María Julia Lafuente es una periodista mexicana conocida por su participación y trayectoria en los programas televisivos de contenido noticiosos y de opinión.

La conductora originaria de San Luis Potosí, se trasladó a la ciudad de Monterrey para hacer sus estudios en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Comunicación.

Comenzó su carrera dentro de la empresa “Estrellas de Oro”, hoy conocida como “Multimedios Televisión”. Su imagen, facilidad de palabra, capacidad de análisis y liderazgo le abrieron el camino y se convirtió en una de las figuras periodísticas más importantes de la cadena.

La presentadora es reconocida fanática de los Tigres, amante de las telenovelas y entrevistadora de grandes personalidades. “Mi vida va de la mano con el Grupo Multimedios”, anotó María Julia al despedirse.

María Julia Lafuente Multimedios
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
