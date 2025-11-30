Suscríbete
Yadhira Carrillo le dice no a "¿Quién es la Máscara?” y da sus razones

La actriz dice que sólo aceptaría estar en el panel de investigadores, como sucedió un el programa del 23 de noviembre, en el que estuvo como invitada

Noviembre 29, 2025 • 
Alejandro Flores
yadhira carrillo (1).jpg

Yadhira Carrillo

Captura Televisa

Yadhira Carrillo fue la invitada especial de ¿Quién es la Máscara? el domingo pasado, cuando fueron eliminados María Ovina y Federico García.

La actriz vive un momento especialmente pleno de su carrera porque regresó a Televisa y a las telenovelas luego de un retiro voluntario en el que se dedicó a asuntos personales y familiares.
Yadhira ahora tiene el papel protagónico de “Los hilos del pasado”, la telenovela en la que interpreta a una empresaria exitosa en el mundo de la moda pero que tiene un pasado que la atormenta: tuvo una hija de quien no sabe su paradero.
Así que decidió tomarse un receso de las grabaciones de la telenovela para participar como parte del panel de investigadores de "¿Quién es la Máscara?”.
Yadhira se divirtió pero no pudo adivinar la identidad de ninguno de los dos eliminados. Sobre María Ovina dijo que era Angélica Vale; mientras que de Federico dijo que era Aaron Díaz.

Al final se supo que la primera era Wendy Guevara y el segundo, Rodrigo Murray.

¿Por qué Yadhira Carrillo no entraría a un personaje?

La experiencia, sin embargo no fue suficiente para convencerla de volver a “¿Quién es la Máscara?” como concursante, lo cual es algo que suele pasar de una temporada a otra.

Por ejemplo, Ana Brenda Contreras primero estuvo detrás de una máscara y ahora es investigadora. Michelle Rodríguez hizo el mismo recorrido, aunque su participación como investigador fue solamente de invitada.
Yadhira Carrillo, sin embargo, fue directa en su respuesta al preguntarle si le gustaría participar detrás de una máscara.

“La verdad es que preferiría siempre quedar de lado de los investigadores más que entrar en un personaje”, dijo Yadhira después de programa.

La actriz está segura de que su mejor aportación para el reality será siempre como parte delos investigadores.

“Como investigadora sí, esa es la parte para la que podría funcionar... claro, si a la gente le gusta... pero meterme en un personaje, no”

YADIRA CARRILLO ¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
