Suscríbete
Famosos

Al interior del nuevo Estadio Azteca: así lucen sus palcos de madera y granito

El Coloso de Santa Úrsula será el primer estadio en albergar tres Mundiales de Futbol

Enero 16, 2026 • 
Alejandro Flores
estacio azteca.jpg

Avances del ahora estadio Banorte

Instagram

El Estadio Azteca se convertirá en el primer estadio con tres Mundiales de Futbol.

Y para ello se lleva a cabo la remodelación más profunda que se haya hecho a lo largo de sus 60 años de historia.
Lo cierto es que la transformación es algo inherente al llamado Coloso de Santa Úrsula: basta recordar que su construcción se dividió en dos partes ya que se inauguró sin techumbre, la cual se construyó dos años después de su inauguración.
El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, autor del proyecto arquitectónico del estadio, lo pensó así para resolver un problema financiero ya que el techo se construyó con las ganancias que ya generaba el estadio funcionando.

estadio azteca.png

El estadio sin techumbre

Instagram TUDN

Arquitectónicamente eso significó que el estadio tiene dos estilos: el de concreto y el de metal.
Aquella intervención para colocar la techumbre metálico es, en sentido estricto la primera remodelación del Azteca, hoy estadio Banorte.

Todo sobre Caso Julio Iglesias
Julio Iglesias quiere visitar a Juan Collado en el reclusorio. Foto: Archivo
Famosos
Julio Iglesias da la cara ante las acusaciones en su contra por violencia sexual
Enero 15, 2026
 · 
TVyNovelas
julio-iglesias-susana-gimenez.jpg
Famosos
Julio Iglesias fue acusado por exempleadas y ahora resurgen videos de cuando ‘robaba besos’ en TV
Enero 13, 2026
 · 
MrPepe Rivero
julioiglesias.jpg
Famosos
“Julio Iglesias nos faltó al respeto después de las entrevistas”, recuerda exconductora de Venga la Alegría
Enero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

¿Cómo está quedando el nuevo estadio Azteca?

Pero sin duda la actual remodelación es tan profunda que transformará desde los baños hasta los palcos.

Y sobre éstos últimos ya casi esta listo el primero que servirá como muestra. En vez de los asientos tradicionales proyectados por Pedro Ramírez y que buscaban que los aficionados se integraran a la grada, se colocaron mesas en forma de barra que facilitarán la convivencia de quienes ocuparán los palcos.

Screenshot 2026-01-16 203730.png

La nueva butaquería, hecha totalmente en México

Instagram Telemundo

Rodrigo Velázquez, fundador de Indeko, la empresa a cargo del diseño de exteriores e interiores de todo el estadio, mostró videos con los avances.

“Ya tenemos las barras para la muestra del palco con estructuras de granito y madera”, dice mientras muetrsa que efectivamente los muros y pisos llevan ambos materiales para dar una mayor sensación de lujo.

También mostró la zona de la cancha que desemboca en la escalinata de los vestidores.

En el estadio Azteca se jugará el partido inaugural de México ante Sudáfrica el 11 de junio.

estadio azteca Estadio Banorte
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Aldo-de-Nigris-Abelito.jpg
Famosos
‘Abelito’ y Aldo de Nigris ATRAPADOS en desborde de río en Brasil: “Podemos hacer un 24 horas sobreviviendo”
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alejandra-Bogue-Supermana.jpg
Famosos
Alejandra Bogue le responde a ‘La Supermana’ sobre los GOLPES a su mamá y el hijo que ‘abandonó’ en Acapulco
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gaby-Spanic.jpg
Famosos
Giran orden de APREHENSIÓN en contra de Gaby Spanic por presuntamente portar drogas en el aeropuerto
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Un día como hoy
Famosos
Revelan que la hija secreta de ‘Freddie Mercury’ murió a los 48 años tras enfrentar extraña enfermedad
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Conductor-se-desmaya.jpg
Viral
Conductor de noticieros en Televisa se DESMAYA en vivo, sufre terrible golpe y lo trasladan a urgencias
El presentador se desplomó en vivo, sufriendo una herida importante.
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tiktoker-pierde-ojo.jpg
Viral
Tiktoker pierde un ojo luego de que bacteria DEVORARA su córnea tras visitar playa mexicana
La joven de 21 años narró su experiencia para alertar a otros usuarios en redes sociales.
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
raul velasoc julio iglesias.jpg
Famosos
Raúl Velasco se enteró que Julio Iglesias sentó en sus piernas a una reportera y lanzó tremenda orden
El conductor de “Siempre en Domingo” estaba “enojadísimo”, según recuerda Martha Figueroa.
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
isabel preysler julio iglesias.jpg
Famosos
El día que Isabel Preysler abandonó a Julio Iglesias y sólo le dejó un nota: “Siempre me pedía perdón”
Fue un matrimonio tóxico, en el que Isabel acusó a Julio de tener celos enfermizos: “Me sentía asfixiada”
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores