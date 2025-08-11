Suscríbete
Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez tras años de rumores: ¡Se viene boda de lujo!

La pareja sorprendió al comprometerse luego de una larga historia de amor y especulaciones; el esperado “sí, quiero” llegó con un anillo deslumbrante y un mensaje en redes sociales.

August 11, 2025 
Luz Meraz
Georgina Rodríguez.png

Georgina Rodríguez mostró un impresionante anillo de diamante en redes sociales, ¡se viene la boda!

Instagram

Después de nueve años construyendo una familia juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente hicieron oficial su compromiso.

Ella publicó una foto del anillo con la frase clara y romántica: “sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”

Un “sí, quiero” que confirma lo que todos sospechaban

La influencer y modelo, con una imagen del anillo en mano, compartió en redes sociales su compromiso con el astro del fútbol, confirmando lo que ya parecía inevitable tras años de especulaciones.

Este anuncio llega después de múltiples pistas, desde la palabra “esposa” usada por CR7 hasta anillos vistos en videos íntimos, que avivaron los rumores de una boda secreta.

Y es que, durante años, la pareja ha dejado entrever que la boda llegaría cuando ambos lo sintieran adecuado. Ronaldo incluso lo define en su docuserie: “Cuando hagamos clic... podría ser en un año, seis meses o un mes. Estoy 1000 % seguro de que sucederá”.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.jpg

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están en el ojo del huracán

Instagram @georginagio

En otra publicación, los seguidores notaron un cojín decorativo bordado con las iniciales “CG” (Cristiano y Georgina), aumentando las teorías sobre una boda discreta o próximamente oficializada.

El “sí, quiero” por fin se materializó en un anillo, una publicación y un mensaje romántico. Después de tantos años, rumores y espera... ¡Parece que ahora sí habrá boda!.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez
Luz Meraz
Redactora
