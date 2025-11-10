Suscríbete
Conductora de Azteca acusa a director de Miss Universo México de violencia y abuso

La también modelo y Miss Quintana Roo, Michelle Domínguez ya hizo la denuncia legal

November 09, 2025 
Alejandro Flores
Michelle Domínguez alzó la voz

“La denuncia ya está conforme a la ley”, dice Michelle Domínguez, quien ganó el concurso Miss Quintan Roo en 2004 y participó en el certamen Miss Universo México en 2005.

Es decir, la misma edición que fue ganada por Fátima Bosch, quien actualmente está en Tailandia compitiendo por la corona.
Michelle denuncia que fue víctima de violencia por parte de George Figueroa, quien es el director general de Miss Universo México.
Domínguez también es periodista, conductora de noticiarios de TV Azteca en su canal local y modelo. En su denuncia, asegura que Figueroa no sólo la violentó sino que promovió actos violentos hacia ella de parte de otras participantes.

“En esta serie de actos de violencia vienen insultos, agresiones, fomento al odio y rechazo, discriminación, violencia física. Fomentó y provocó que mi compañera de Tamaulipas me golpeara en la cara con un celular y habló con mis compañeras, diciendo que yo era una persona con conductas irregulares, cuando no es cierto”.

Miss Tamaulipas es Gisella Flores, quien hasta ahora no se ha manifestado respecto a la denuncia de su compañera.

¿De que acusa Michelle Domínguez a George Figueroa?

Michelle cuenta que ha denunciado a George Figueroa en dos ocasiones al interior de la organización de Miss Universo, detallando actos que claramente vulneraban su seguridad emocional y física.

“No solamente me insultó, entró a mi habitación a las casi dos de la mañana, con cinco personas, para hurgar entre mis cosas sin mi consentimiento y, además de lo que les comenté del fomento a la violencia física, también ejerció violencia psicológica y afectó mi desempeño”.

Lamentó que a diferencia de lo que ha pasado con Fátima Bosch, su caso no ha tenido notoriedad ni respuesta inmediata, por lo que ha decidido proceder legalmente.

Participó en la final de Miss Universo México

“Yo sí había levantado la voz, lo hice de manera institucional porque consideraba que era lo más profesional, pero esto no sirve en la organización. De esto están enterados los directivos y no hicieron nada al respecto”, señaló en el video.

George Figueroa no ha respondido a las acusaciones.

Alejandro Flores
Alejandro Flores
